Honda відкликає 200 000 автомобілів через проблеми з гальмами

Відкликання торкнеться гібридних автомобілів, вироблених у Китаї. Він торкнеться машин, випущених з жовтня 2018 року по вересень 2020 року.

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Honda відкликає близько 200 000 своїх гібридних автомобілів. Це стосується моделей, що продаються на ринку Китаю. Про це повідомляє портал Reuters.

Автомобілі відкликають через мастило, яке в процесі експлуатації деяких моделей потрапляє в датчики педалі гальма. Заводський недолік призводить до того, що гальмівна система може працювати неправильно.

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General Motors відкликає 140 тисяч електромобілів Chevrolet Bolt EV через небезпечний дефект

Усього на доопрацювання відправлять понад 105 000 автомобілів, які виготовили з жовтня 2018 року до вересня 2020 року на заводі Dongfeng Motor Group. Крім цього, Honda відкличе близько 95 000 авто, вироблених з серпня 2018 по серпень 2020 на заводі в Гуанчжоу. Масове відкликання розпочнеться з 31 березня 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Tesla планує відкликати сотні тисяч автомобілів через можливе пошкодження джгута дротів для камери заднього виду, що може призвести до ДТП.

Також ми розповіли, щоToyota відкликає 1,7 млн автомобілів через заводський дефект, який викликаний травмонебезпечними надувними подушками безпеки виробництва компанії Takata.