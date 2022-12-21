General Motors відкликає 140 тисяч електромобілів Chevrolet Bolt EV через небезпечний дефект

Виявлений дефект може призвести до займання. У 140 тисяч власників Chevrolet Bolt EV вилучили їхні автомобілі, щоб усунути проблему.

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Американська корпорація General Motors оголосила про відкликання 140 тисяч електроавтомобілів Chevrolet Bolt EV із Північної Америки. У моделей 2017-2023 років випуску виявили небезпечний заводський дефект, що призводить до займання, передає Reuters.

У General Motors розповіли, що килимове покриття у салоні деяких Chevrolet Bolt EV може спалахнути після ДТП. Причина у переднатягувачі переднього ременя безпеки, що випускає вихлопні гази під час спрацьовування. У разі контакту з волокнами килимового покриття може статися спалах.

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Tesla масово відкликає електромобілі в США через дефект, — Bloomberg

General Motors відкликала майже 120 000 автомобілів у США та 20 000 автомобілів у Канаді. Інженери перевірять авто на наявність заводського дефекту, після чого розпочнуть його виправлення.

Раніше Фокус розповів, що Tesla відкликає понад 10 тисяч автомобілів через виявлені дефекти, зокрема кріплення фрагментів даху та загрозу відмови керма.

Також ми повідомляли, що Toyota відкликає 1,7 млн автомобілів для заміни подушок безпеки Takata, які спричинили травми сотень водіїв і пасажирів.