General Motors отзывает 140 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за опасного дефекта

Обнаруженный дефект может привести к возгоранию. У 140 тысяч владельцев Chevrolet Bolt EV изъяли их автомобили, чтобы устранить проблему.

Related video

Американская корпорация General Motors объявила об отзыве 140 тысяч электроавтомобилей Chevrolet Bolt EV из Северной Америки. У моделей 2017-2023 годов выпуска обнаружили опасный заводской дефект, который приводит к возгоранию, передает Reuters.

В General Motors рассказали, что ковровое покрытие в салоне некоторых Chevrolet Bolt EV может вспыхнуть после ДТП. Причина в преднатяжителе переднего ремня безопасности, который выпускает выхлопные газы во время срабатывания. В случае контакта с волокнами коврового покрытия может произойти возгорание.

Важно

Tesla массово отзывает электромобили в США из-за дефекта, — Bloomberg

General Motors отозвала около 120 000 автомобилей в США и 20 000 автомобилей в Канаде. Инженеры проверят авто на наличие заводского дефекта, после чего приступят к его исправлению.

Ранее Фокус рассказал, что Tesla отзывает более 10 тысяч автомобилей из-за обнаруженных дефектов, в частности крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

Также мы сообщали, что Toyota отзывает 1,7 млн автомобилей для замены подушек безопасности Takata, которые стали причиной травм сотен водителей и пассажиров.