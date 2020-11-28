Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей из-за обнаруженных дефектов

Все обнаруженные дефекты автопроизводитель устранит бесплатно.

Компания Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за обнаруженных дефектов, в частности крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля. Об этом пишет Интерфакс.

Из Китая будет отозвано 870 автомобилей Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года. В них обнаружили опасность отрыва внешней секции крыши, что может нести опасность для других участников движения. Из-за аналогичной проблемы ранее Tesla отозвала 9 136 таких же машин, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года.

Кроме того, автопроизводитель отзывает 401 автомобиль Model Y, которые были выпущены в 2020 году. В них недостаточно надежно закрепили болты в механизме управления. Такой дефект может повлечь за собой отказ рулевого управления.

Все обнаруженные дефекты Tesla устранит бесплатно.

Напомним, что рыночная капитализация Tesla впервые достигла $500 млрд, о чем стало известно 24 ноября 2020 года. после того, как цена ее акций превысила $527,48 за штуку. В этом году акции автопроизводителя выросли более чем в пять раз, а его глава стал одним из богатейших людей мира. В январе Tesla стала первым автопроизводителем США, акции которого котируются на бирже.