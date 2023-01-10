BMW отзывает 14 тысяч своих электромобилей из-за сбоя в электронике

Под отзыв попадут электромобили BMW iX, i4 и i7. У них обнаружили сбой в программном обеспечении высоковольтной батареи электронного блока управления.

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BMW планирует отозвать 14 086 автомобилей электромобилей i4, i7 и iX из-за программного сбоя. Отзыв касается автомобилей, проданных на рынке США. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Проблема кроется в программном обеспечении высоковольтной батареи электронного блока управления. Из-за этого сбоя автомобиль может перестать работать прямо во время движения.

BMW впервые узнала об этой проблеме в 2022 году. Тогда дилер в Китае увидел автомобиль с сообщением об ошибке. Она была связана с проблемой в работе трансмиссии, после чего была начата техническая проверка.

Расследование BMW показало, что уровень гарантийных претензий составлял менее одного процента. Более подробный анализ показал, что вероятность возникновения этой неисправности со временем увеличивалась.

В BMW отметили, что пока не зарегистрированы случаи полного выхода из строя автомобиля. Также нет сообщений о каких-либо травмах или смертельных случаях, связанных с этой проблемой.

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Отзыв касается 5389 кроссоверов iX, 8659 седанов i4 и 38 седанов i7, произведенных в период с 2021 по 2022 год.

BMW в феврале обратиться к владельцам электромобилей при помощи электронной почты. Они будут проинформированы о том, что их автомобили нуждаются в обновлении программного обеспечения.

Ранее Фокус рассказал, что американская корпорация General Motors объявила об отзыве 140 тысяч электроавтомобилей Chevrolet Bolt EV из Северной Америки.