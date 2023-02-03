Hyundai та Kia відкликають 48 тисяч автомобілів через виробничі недоліки

В автомобілів Hyundai виявлено проблеми із молдингами на даху, які можуть від'єднатися. У Kia Telluride у деяких випадках не розкривалися або відключалися бічні подушки безпеки другого ряду.

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Hyundai та Kia збираються відкликати 48 тисяч автомобілів трьох моделей через виробничі недоліки. Вони пов'язані з подушками безпеки та молдингами на даху. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Відкликання торкнеться кросоверів Hyundai Tucson і Kia Telluride, а також пікап Hyundai Santa Cruz. Усі вони призначені для американського ринку.

Hyundai Tucson і Santa Cruz виявили проблеми з молдингами на даху, які можуть від'єднатися. Виробник поклав провину на постачальника Keumgang, який надав затискачі для кріплення.

[ + – ] Hyundai Santa Cruz і Tucson знайшли проблеми з молдингами на даху Фото: Hyundai

У звіті компанії сказано, що власники проблемних автомобілів можуть визначити молдинги даху, що відшаровуються, по шуму вітру в районі даху або видимому підйому/зміщенню молдингів. Всього відкликають 10 528 пікапів Santa Cruz, випущених у 2022 та 2023 роках, та 5576 кросоверів Tucson, зібраних у 2022 році.

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Дилери та власники будуть проінформовані про це відкликання не пізніше за 1 квітня. Якщо цей недолік було виправлено за кошти власника авто, йому повинні відшкодувати всі витрати на ремонт.

Крім цього Kia хоче відкликати 31 943 кросовери Telluride, які випустили з 1 вересня 2022 року по 23 січня 2023 року. При виробництві цих автомобілів було допущено виробничу помилку, через яку бічні подушки безпеки другого ряду відключалися або розкривалися неправильно. Причина у пошкодженому джгуті дротів.

[ + – ] Через пошкоджені джгути проводів у Kia Telluride можуть не спрацювати бічні подушки безпеки другого ряду Фото: Kia

Як і у випадку з Hyundai Tucson та Santa Cruz, Kia звинуватила в інциденті постачальника джгутів дротів. За словами компанії, постачальник надав джгути дротів меншого розміру, ніж потрібно.

Раніше Фокус писав, що в Китаї відкликають близько 200 тисяч гібридних автомобілів Honda.