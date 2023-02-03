Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Hyundai та Kia відкликають 48 тисяч автомобілів через виробничі недоліки

Hyundai, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Cruz, Kia Telluride, Авто, Автомобілі, Ремонт, Відгук, Кроссовери, Пікапи
Фото: Hyundai | Відкликання торкнеться моделей Hyundai Tucson та Santa Cruz, а також Kia Telluride

В автомобілів Hyundai виявлено проблеми із молдингами на даху, які можуть від'єднатися. У Kia Telluride у деяких випадках не розкривалися або відключалися бічні подушки безпеки другого ряду.

Related video

Hyundai та Kia збираються відкликати 48 тисяч автомобілів трьох моделей через виробничі недоліки. Вони пов'язані з подушками безпеки та молдингами на даху. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Відкликання торкнеться кросоверів Hyundai Tucson і Kia Telluride, а також пікап Hyundai Santa Cruz. Усі вони призначені для американського ринку.

Hyundai Tucson і Santa Cruz виявили проблеми з молдингами на даху, які можуть від'єднатися. Виробник поклав провину на постачальника Keumgang, який надав затискачі для кріплення.

Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Hyundai Santa Cruz і Tucson знайшли проблеми з молдингами на даху
Фото: Hyundai

У звіті компанії сказано, що власники проблемних автомобілів можуть визначити молдинги даху, що відшаровуються, по шуму вітру в районі даху або видимому підйому/зміщенню молдингів. Всього відкликають 10 528 пікапів Santa Cruz, випущених у 2022 та 2023 роках, та 5576 кросоверів Tucson, зібраних у 2022 році.

Важливо
BMW відкликає 14 тисяч своїх електромобілів через збій в електроніці
BMW відкликає 14 тисяч своїх електромобілів через збій в електроніці

Дилери та власники будуть проінформовані про це відкликання не пізніше за 1 квітня. Якщо цей недолік було виправлено за кошти власника авто, йому повинні відшкодувати всі витрати на ремонт.

Крім цього Kia хоче відкликати 31 943 кросовери Telluride, які випустили з 1 вересня 2022 року по 23 січня 2023 року. При виробництві цих автомобілів було допущено виробничу помилку, через яку бічні подушки безпеки другого ряду відключалися або розкривалися неправильно. Причина у пошкодженому джгуті дротів.

Kia Telluride Fullscreen
Через пошкоджені джгути проводів у Kia Telluride можуть не спрацювати бічні подушки безпеки другого ряду
Фото: Kia

Як і у випадку з Hyundai Tucson та Santa Cruz, Kia звинуватила в інциденті постачальника джгутів дротів. За словами компанії, постачальник надав джгути дротів меншого розміру, ніж потрібно.

Раніше Фокус писав, що в Китаї відкликають близько 200 тисяч гібридних автомобілів Honda.