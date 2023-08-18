Незвичайний дизайн і сканер відбитків пальців: презентовано новий Kia Sorento 2024 (фото)

Новий Kia Sorento змінився до невпізнання, а його салон став сучаснішим. Кросовер запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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У Південній Кореї відбулася офіційна презентація Kia Sorento 2024. Сімейний кросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і незабаром надійде в продаж на батьківщині, а до кінця року почнеться експорт моделі. Подробиці розкрили на офіційному сайті Kia.

Ззаду оновлено ліхтарі Фото: Kia

Новий Kia Sorento серйозно змінився зовні. Дизайн кросовера виконаний у новому фірмовому стилі Opposites United, що дебютував на електрокарі Kia EV9. У авто величезна решітка радіатора і Т-подібні світлодіодні фари. Крім того, оновлені ліхтарі та бампери.

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Салон Kia Sorento 2024 — практичний повністю новий. На передній панелі тепер встановлено два великі дисплеї, а кнопки клімат-контролю стали сенсорними. Крім того, покращено проекцію на лобове скло, а перелік опцій поповнили відеореєстратори та сканер відбитків пальців.

Кросовер Kia Sorento дебютував із трьома моторами: 2,5-літровою 281-сильною бензиновою турбочетвіркою, 2,2-літровим турбодизелем потужністю 194 к. с. і гібридною силовою установкою на 230 к. с.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

Пізніше з'являться й інші версії, серед яких буде і 265-сильний гібрид, що підзаряджається. Усі версії тепер комплектуються роботизованою 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним.

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