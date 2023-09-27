Канут в Лету: какие модели авто снимут с производства в ближайшее время (фото)

В ближайшие годы на мировом авторынке произойдут большие перемены, что приведет к прекращению выпуска целого ряда моделей. "Под нож" пойдут компактные бюджетные авто, дорогие спорткары и семейные седаны.

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Глобальный авторынок переживает революцию. Электромобили постепенно завоевывают мир, растет спрос на кроссоверы, а седаны и минивэны становятся все менее популярными.

В новых условиях ряд моделей уже не актуальны, и автопроизводители вынуждены от них отказываться. Некоторые авто снимают с производства, даже несмотря на неплохой спрос. Фокус расскажет о моделях, которые мы не увидим в ближайшем будущем.

Audi

Audi TT Фото: Audi

В 2023 году уходят сразу два знаменитых спортивных Audi – TT и R8. Спрос на них существенно упал в последнее время. Напоследок выпущены их прощальные версии.

Audi R8 Фото: Audi

Audi TT первого поколения стал культовым, однако со временем его популярность резко снизилась. Та же история и с Audi R8 – вторая генерация модели не столь популярна, как предшественник. Впрочем, известно, что у Audi R8 появится электрический преемник.

BMW

BMW 6 Series Gran Turismo Фото: BMW

BMW 6 Series Grand Turismo никогда не был особо массовым и популярным, а в последнее время он и вовсе перестал продаваться. За 2022 год в Германии купили лишь 509 таких авто. Лифтбек получился слишком дорогим, а его дизайн вышел противоречивым, поэтому неудивительно, что от него решили отказаться.

Chevrolet

Chevrolet Camaro Фото: Chevrolet

Культовый Chevrolet Camaro прекратят выпускать в январе 2024 года и уже представлен его финальный вариант Collector’s Edition. Новое поколение модели пока не выпустят, но в General Motors намекают, что Camaro может вернуться через несколько лет.

Для Camaro подобные перерывы в производстве – не в диковинку, ведь в 2002-2009 годах General Motors уже брали паузу. Правда, у новой модели точно не будет V8 под капотом, ведь ее планируют сделать электрической.

Chrysler

Chrysler 300 Фото: Stellantis

Chrysler 300 является настоящим долгожителем — нынешнее его поколение в производстве с 2011 года. Американскую марку ждет электрификация, поэтому заднеприводному седану с большими V6 и V8 под капотом в ее модельном ряду больше нет места. Скорее всего, на смену модели придет электромобиль.

Dodge

Dodge Challenger Фото: Motor1.com

Бензиновые Dodge Charger и Challenger снимут с производства в начале следующего года, как и их конкурента Camaro. Впрочем, если Charger останется на рынке и станет электромобилем, то на Dodge Challenger поставят крест. Примечательно, что созданное еще в 2005 году купе неплохо продается – за 2022 год реализовано 55 060 машин. Покупатели ценят большие мощные V8, но новые эко-стандарты ставят крест на этих моторах.

Ford

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford недавно прекратил выпуск популярной Fiesta. Хэтчбек пользовался спросом, однако следующее его поколение не планируется – новые эко-нормы делают его разработку нерентабельной, ведь потребуют установки дорогого оборудования. По этой же причине вскоре снимут с производства и Ford Focus.

Ford Focus Фото: Ford

Пока не определено и будущее Ford Kuga – руководитель концерна Джим Фарли намекнул, что нового поколения модели может и не быть.

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Hyundai

Hyundai Sonata Фото: Hyundai

Нынешний обновленный Hyundai Sonata – последняя версия модели. В таком виде седан будут выпускать примерно до 2027 года, а его преемник не планируется. Hyundai Sonata выпускают с 1985 года и он долго был ключевой моделью марки, но теперь в приоритете кроссоверы. Не исключено, что его нишу на рынке займет электромобиль Hyundai Ioniq 6.

Jaguar

Jaguar i-Pace Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace второго поколения не планируется, однако его будут выпускать минимум до 2025 года. Дело в том, что именно тогда начнут появляться модели нового электрического семейства. Одна из них и заменит I-Pace.

Kia

Kia Rio Фото: Kia

Kia Rio покинет европейский и североамериканский рынки до конца нынешнего года. Причинами отказа от модели являются и низкий спрос, и будущие эко-стандарты Евро-7. Примечательно, что для отдельных стран подготовили новую бюджетную модель Kia K3 – она крупнее и богаче оснащена.

Kia Stinger Фото: Kia

Kia Stinger пробыл на конвейере только 6 лет и был снят с производства. Спортивная модель получила неплохие отзывы прессы и экспертов — у нее неплохая динамика и отличная управляемость. Однако популярной она так и не стала — в этом ценовом сегменте предпочитают кроссоверы. А в 2024 году прекратят выпуск и премиального собрата Stinger — Genesis G70.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLS Фото: Mercedes-Benz

Элегантный Mercedes CLS является основателем целого сегмента четырехдверных седанов-купе. С 2004 года он пережил три поколения, однако теперь ее снимут с производства. Впрочем, аналогичный Mercedes-AMG GT 4door в линейке немецкой марки останется – он мощнее и более популярен. Чтобы избежать конкуренции двух моделей, от одной пришлось отказаться.

Mini

MINI Clubman Фото: MINI

Дни Mini Clubman сочтены – оригинальный универсал прекратят выпускать до конца 2023 года. СЕО Mini Стефания Вюрст призналась, что сама водит Clubman, однако большинство покупателей выбирают кроссоверы. Mini Countryman продается вдвое лучше, а вскоре к нему присоединится более компактный кроссовер Aceman.

Nissan

Nissan Maxima Фото: Nissan

Последний седан Nissan Maxima уже покинул конвейер. Семейная модель известна с 1980 года и в 90-х продавалась в Украине, однако в последнее время была представлена только на североамериканском рынке. Однако последнее поколение модели проиграло конкуренцию кроссоверам, как и другие седаны. Впрочем, в Nissan не исключили возможности возвращения Maxima с электрической установкой.

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Renault

Renault Koleos Фото: Renault

Кроссовер Renault Koleos уже перестали поставлять на рынок ЕС, но в других странах (в том числе и Украине) модель пока доступна. Ее будут собирать до 2024 года, а третье поколение не готовится. Нишу Koleos займет новый Renault Espace который стал кроссовером – удлиненной семиместной версией модели Austral. А новым флагманом во внедорожной линейке марки стал купе-кроссовер Renault Rafale.

SEAT

SEAT прекратит выпуск авто Фото: SEAT

В ближайшие годы исчезнет целая марка автомобилей – SEAT прекратит производить машины. Испанское подразделение концерна Volkswagen не закроется – оно продолжит выпускать авто, но только под брендом Cupra. Таким образом, фактически закончится история марки, известной с 1950 года.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появится новый флагманский кроссовер Mazda.

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