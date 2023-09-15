Chevrolet выпустил прощальную версию культового спорткара Camaro (фото)

Chevrolet Camaro Collector's Edition уже доступен для покупки в США. Эта версия отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.

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Спорткар Chevrolet Camaro получил прощальную версию Collector's Edition. Она доступна для модификаций LT/RS, LT1, SS и ZL1. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Финальная версия спорткара отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Топовая модификация Chevrolet Camaro ZL1 будет выпущена ограниченным тиражом в 350 экземпляров.

Все спорткары с пакетом Collector's Edition окрашены в серый цвет Panther Black Metallic. Также снаружи появились черные полосы Satin Black. Внешний вид дополняют 20-дюймовые колесные диски черного цвета.

На переднем крыле появился особый логотип. На изображении пантера интегрирована в букву R в названии Camaro.

Все Chevrolet Camaro Collector's Edition получили особый логотип на переднем крыле Фото: Chevrolet

В интерьере появились новые черные акценты и значок на руле. Также клиенты получат особые коврики с выгравированным логотипом Collector's Edition.

Chevrolet Camaro Collector's Edition получил особое оформление интерьера Фото: Chevrolet

Помимо этого, для покупки доступен Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition в цвете Panther Black Matte. Это единственная заводская версия спорткара с матовым цветом кузова.

Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition окрашен в уникальный матовый цвет Фото: carscoops.com

Эта модификация отличается передним сплиттером и задним антикрылом от ZL1 1LE. Также предусмотрены красные тормозные суппорты.

Сзади установлено карбоновое антикрыло Фото: carscoops.com

Chevrolet Camaro Collector's Edition будет предложен с 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 335 л.с. и 6,2-литровым двигателем V8 мощностью от 455 до 660 л.с. (в версии ZL1). Базовый 2,0-литровый двигатель недоступен для финальной версии.

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Начальная цена Chevrolet Camaro Collector's Edition составляет 39 440 долларов. За Camaro ZL1 Collector's Edition придется заплатить 88 690 долларов.

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