Chevrolet выпустил прощальную версию культового спорткара Camaro (фото)
Chevrolet Camaro Collector's Edition уже доступен для покупки в США. Эта версия отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.
Спорткар Chevrolet Camaro получил прощальную версию Collector's Edition. Она доступна для модификаций LT/RS, LT1, SS и ZL1. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Финальная версия спорткара отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера. Топовая модификация Chevrolet Camaro ZL1 будет выпущена ограниченным тиражом в 350 экземпляров.
Все спорткары с пакетом Collector's Edition окрашены в серый цвет Panther Black Metallic. Также снаружи появились черные полосы Satin Black. Внешний вид дополняют 20-дюймовые колесные диски черного цвета.
На переднем крыле появился особый логотип. На изображении пантера интегрирована в букву R в названии Camaro.
В интерьере появились новые черные акценты и значок на руле. Также клиенты получат особые коврики с выгравированным логотипом Collector's Edition.
Помимо этого, для покупки доступен Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition в цвете Panther Black Matte. Это единственная заводская версия спорткара с матовым цветом кузова.
Эта модификация отличается передним сплиттером и задним антикрылом от ZL1 1LE. Также предусмотрены красные тормозные суппорты.
Chevrolet Camaro Collector's Edition будет предложен с 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 335 л.с. и 6,2-литровым двигателем V8 мощностью от 455 до 660 л.с. (в версии ZL1). Базовый 2,0-литровый двигатель недоступен для финальной версии.Важно
Начальная цена Chevrolet Camaro Collector's Edition составляет 39 440 долларов. За Camaro ZL1 Collector's Edition придется заплатить 88 690 долларов.
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