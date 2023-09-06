Кардинальные перемены: Chevrolet Corvette станет электромобилем

Электромобиль Chevrolet Corvette получит силовую установку мощностью около 1000 л. с. Его максимальная скорость превысит 320 км/ч.

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Культовый Chevrolet Corvette ждет усиленная электрификация. К гибридной версии модели вскоре присоединится и электромобиль. Об этом сообщает сайт Topspeed.

Электрокар Chevrolet Corvette могут презентовать в середине или конце 2024 года, а его продажи стартуют в начале 2025 года. В его основе будет лежать нынешний Corvette C8 Stingray.

Ожидается, что электромобиль Chevrolet Corvette построят на архитектуре General Motors Ultium, как новый Cadillac Escalade EQ. Он получит три или четыре мотора суммарной отдачей около 1000 л. с., то есть он станет самой мощной версией модели за всю ее историю.

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Разгон до 100 км/ч займет около 2-2,5 секунд, а максимальная скорость превысит 320 км/ч. Запас хода составит около 480-560 км.

Зато известно, что электрический Corvette будет ощутимо дороже бензиновой версии. Напомним, что сейчас цена Chevrolet Corvette C8 Stingray стартует с 62 200 долларов, а заряженный вариант Z06 и гибрид E-Ray стоят в районе 100 000 долларов. Впрочем, модель будет значительно дешевле, чем Rimac Nevera и Tesla Roadster.

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