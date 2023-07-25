Новый Chevrolet Camaro показали на первом изображении: модель ждут кардинальные перемены

Новый Chevrolet Camaro радикально изменится и впервые станет электромобилем. Дизайн купе станет более стремительным и агрессивным.

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Опубликован первый рендер новой спортивной модели от Chevrolet. Скорее всего, именно так будет выглядеть новый Chevrolet Camaro, который должны представить после 2024 года. Изображение появилось на официальной странице концерна General Motors в Instagram.

Автором дизайна авто является ведущий стилист General Motors Браян Малчевски. Его проект выглядит стремительно и агрессивно.

Финальный Chevrolet Camaro Collectors Edition Фото: General Motors

Новый Chevrolet Camaro отличается классическими пропорциями с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. У авто покатая крыша, тоненькие диодные фары и многочисленные воздухозаборники.

Напомним, что нынешний Chevrolet Camaro прекратят выпускать в январе 2024 года и вскоре в продажу поступит лимитированная "прощальная" версия модели шестого поколения Collector’s Edition.

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Седьмая же генерация Chevrolet Camaro появится не сразу – в General Motors решили взять паузу и готовят перезапуск легендарной модели. Ожидается, что она кардинально изменится и станет электрической, как новый Dodge Charger. Это подтверждает и рендер купе, ведь у него нет решетки радиатора и воздухозаборников.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet представили большой семейный кроссовер по цене от $35 000.

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