Представлен самый быстрый Chevrolet Corvette в истории — это сверхмощный гибрид (фото)

Первый в истории гибридный Chevrolet Corvette получил силовую установку мощностью 655 л.с. Он может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

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General Motors представили самый быстрый серийный Chevrolet Corvette в истории. Модель E-Ray оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Подробности рассказали на сайте CarBuzz.

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года стал первым гибридом за 70-летнюю историю модели. Суперкар оснащается двигателем GM LT2 V8 объемом 6,2 литра, который выдает мощность 495 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Он дополнен электромотором мощностью 160 л.с. и 170 Нм крутящего момента.

[ + – ] Гибридный Chevrolet Corvette получил новый кузовной обвес и стал быстрее Фото: General Motors

Совокупная мощность Chevrolet Corvette E-Ray составляет 655 л.с. Благодаря системе полного привода суперкар разгоняется до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды. Четверть мили заряженный гибрид проезжает за 10,5 секунды.

Новый Chevrolet Corvette E-Ray весит 1711 кг. Это больше чем трековая версия Z06 — 1557 кг. Автомобиль внешне отличается новым кузовным обвесом и стал заметно шире.

[ + – ] Chevrolet Corvette E-Ray стал шире других версий суперкара Фото: General Motors

В General Motors поделились, что система полного привода eAWD постоянно анализирует дорожное покрытие, чтобы плавно максимизировать тягу и устойчивость суперкара. Она помогает автомобилю лучше держать дорогу.

Стоит отметить, что у Chevrolet Corvette E-Ray не плаг-ин гибрид. Его аккумуляторы заряжаются от рекуперативного торможения и движения накатом, а также от обычного вождения.

Помимо этого Chevrolet Corvette E-Ray поддерживает режим Stealth Mode. Благодаря этому суперкар может ездить на скорости до 72 км/ч только на электротяге. Бензиновый двигатель автоматически запустится если разрядятся аккумуляторы или если понадобится больше мощности.

[ + – ] Chevrolet Corvette E-Ray может передвигаться исключительно на электротяге Фото: General Motors

В стандартную комплектацию входят карбоново-керамическая тормозная система Brembo. Клиенты могут заказать суперкар в 14 вариантах окраски.

Спереди установлены 20-дюймовые колесные диски, а сзади — 21-дюймовые. Они обуты во всесезонные шины Michelin Pilot Sport. В качестве опции доступны колесные диски из углеродного волокна цвета Carbon Flash.

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Эксклюзивно для версии E-Ray предусмотрен пакет полос по всей длине кузова цвета Electric Blue. Интерьер можно выбрать в семи различных цветах.

Chevrolet Corvette E-Ray поступит в продажу в США в конце 2023 года. Цены начинаются с 104 295 долларов за купе 1LZ и 111 295 долларов за кабриолет 1LZ.

Ранее Фокус писал, что Corvette станет отдельным брендом и будет выпускать электромобили.