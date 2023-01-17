Представлений найшвидший Chevrolet Corvette в історії – це надпотужний гібрид (фото)
Перший в історії гібридний Chevrolet Corvette отримав силову установку потужністю 655 к. с. Він може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,5 секунди.
General Motors представили найшвидший серійний Chevrolet Corvette в історії. Модель E-Ray оснащується гібридною силовою установкою і повним приводом. Подробиці розповіли на сайті CarBuzz.
Chevrolet Corvette E-Ray 2024 став першим гібридом за 70-річну історію моделі. Суперкар оснащується двигуном GM LT2 V8 об'ємом 6,2 літри, що видає потужність 495 к. с. і 637 Нм крутного моменту. Він доповнений електромотором потужністю 160 к. с. і 170 Нм крутного моменту.
Сукупна потужність Chevrolet Corvette E-Ray складає 655 к. с. Завдяки системі повного приводу суперкар розганяється до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди. Чверть милі заряджений гібрид проїжджає за 10,5 секунд.
Новий Chevrolet Corvette E-Ray важить 1 711 кг. Це більше ніж трекова версія Z06 — 1 557 кг. Автомобіль зовні відрізняється новим кузовним обважуванням і став помітно ширшим.
General Motors поділилися, що система повного приводу eAWD постійно аналізує дорожнє покриття, щоб плавно максимізувати тягу та стійкість суперкара. Вона допомагає автомобілю краще тримати дорогу.
Варто зазначити, що в Chevrolet Corvette E-Ray не плаг-ін гібрид. Його акумулятори заряджаються від гальмування рекуперативного й руху накатом, а також від звичайного водіння.
Крім цього, Chevrolet Corvette E-Ray підтримує режим Stealth Mode. Завдяки цьому суперкар може їздити на швидкості до 72 км/год лише на електротязі. Бензиновий двигун автоматично запуститься, якщо розрядяться акумулятори або якщо знадобиться більше потужності.
У стандартну комплектацію входять карбоново-керамічна гальмівна система Brembo. Клієнти можуть замовити суперкар у 14 варіантах забарвлення.
Попереду встановлені 20-дюймові колісні диски, а ззаду — 21-дюймові. Вони взуті у всесезонні шини Michelin Pilot Sport. Як опція доступні колісні диски з вуглецевого волокна кольору Carbon Flash.Важливо
Ексклюзивно для версії E-Ray передбачено пакет смуг по всій довжині кузова кольору Electric Blue. Інтер'єр можна вибрати у семи різних кольорах.
Chevrolet Corvette E-Ray надійде у продаж у США наприкінці 2023 року. Ціни починаються зі 104 295 доларів за купе 1LZ та 111 295 доларів за кабріолет 1LZ.
Раніше Фокус писав, що Corvette стане окремим брендом і випускатиме електромобілі.