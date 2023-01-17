Представлений найшвидший Chevrolet Corvette в історії – це надпотужний гібрид (фото)

Перший в історії гібридний Chevrolet Corvette отримав силову установку потужністю 655 к. с. Він може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,5 секунди.

Related video

General Motors представили найшвидший серійний Chevrolet Corvette в історії. Модель E-Ray оснащується гібридною силовою установкою і повним приводом. Подробиці розповіли на сайті CarBuzz.

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 став першим гібридом за 70-річну історію моделі. Суперкар оснащується двигуном GM LT2 V8 об'ємом 6,2 літри, що видає потужність 495 к. с. і 637 Нм крутного моменту. Він доповнений електромотором потужністю 160 к. с. і 170 Нм крутного моменту.

[ + – ] Гібридний Chevrolet Corvette отримав новий кузовний обвіс і став швидшим Фото: General Motors

Сукупна потужність Chevrolet Corvette E-Ray складає 655 к. с. Завдяки системі повного приводу суперкар розганяється до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди. Чверть милі заряджений гібрид проїжджає за 10,5 секунд.

Новий Chevrolet Corvette E-Ray важить 1 711 кг. Це більше ніж трекова версія Z06 — 1 557 кг. Автомобіль зовні відрізняється новим кузовним обважуванням і став помітно ширшим.

[ + – ] Chevrolet Corvette E-Ray став ширшим за інші версії суперкара Фото: General Motors

General Motors поділилися, що система повного приводу eAWD постійно аналізує дорожнє покриття, щоб плавно максимізувати тягу та стійкість суперкара. Вона допомагає автомобілю краще тримати дорогу.

Варто зазначити, що в Chevrolet Corvette E-Ray не плаг-ін гібрид. Його акумулятори заряджаються від гальмування рекуперативного й руху накатом, а також від звичайного водіння.

Крім цього, Chevrolet Corvette E-Ray підтримує режим Stealth Mode. Завдяки цьому суперкар може їздити на швидкості до 72 км/год лише на електротязі. Бензиновий двигун автоматично запуститься, якщо розрядяться акумулятори або якщо знадобиться більше потужності.

[ + – ] Chevrolet Corvette E-Ray може пересуватися виключно на електротязі Фото: General Motors

У стандартну комплектацію входять карбоново-керамічна гальмівна система Brembo. Клієнти можуть замовити суперкар у 14 варіантах забарвлення.

Попереду встановлені 20-дюймові колісні диски, а ззаду — 21-дюймові. Вони взуті у всесезонні шини Michelin Pilot Sport. Як опція доступні колісні диски з вуглецевого волокна кольору Carbon Flash.

Важливо

McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: які елітні авто купували українці у 2022 році (фото)

Ексклюзивно для версії E-Ray передбачено пакет смуг по всій довжині кузова кольору Electric Blue. Інтер'єр можна вибрати у семи різних кольорах.

Chevrolet Corvette E-Ray надійде у продаж у США наприкінці 2023 року. Ціни починаються зі 104 295 доларів за купе 1LZ та 111 295 доларів за кабріолет 1LZ.

Раніше Фокус писав, що Corvette стане окремим брендом і випускатиме електромобілі.