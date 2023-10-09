Volkswagen представил необычный миниатюрный электромобиль за $236 (фото)

Huffy ID.Buggy предназначен для детей, а его дизайн полностью повторяет необычный концепт-кар. Максимальная скорость модели составляет всего 8 км/ч.

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Электрический концепт-кар Volkswagen ID.Buggy получил "детскую" версию. Она в несколько раз меньше стандартной модели, но сохранился узнаваемый дизайн. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Volkswagen ID.Buggy был ярким концепт-каром в стиле культового Meyers Manx, но с электрической установкой. Он оснащался электромотором мощностью 201 л.с. и аккумуляторной батареей емкостью 62 кВт⋅час. Запас хода составлял до 250 км на одном заряде.

Этот электрокар выпускает компания Huffy по лицензии Volkswagen. Он полностью повторяет дизайн оригинального концепт-кара, но в меньшем масштабе.

Huffy ID.Buggy повторяет дизайн концепт-кара Фото: Huffy

Автомобиль получил две круглые фары спереди и не имеет боковых дверей. Сзади установлены круглые фонари с X-образными стоп-сигналами.

Интерьер рассчитан на два посадочных места. Сиденья подходят только для детей весом до 57 кг.

В интерьере установлены два сиденья Фото: Huffy

Huffy ID.Buggy оснащен маломощным электромотором. Максимальная скорость составляет всего 8 км/ч.

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Детский электромобиль уже доступен для покупки за $235,99. Заказать его можно на сайте производителя.

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