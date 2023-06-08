Машины мечты: самые необычные автомобильные концепты всех времен (фото)

Некоторые из этих концепт-каров настолько сильно опередили время, что их технологии нашли свое применение только спустя несколько десятков лет. Они все еще способны удивить автолюбителей своими смелыми решениями.

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Концепт-кары помогают автопроизводителям показать направление своих брендов и следить за реакцией публики на разработки. Многие из них так и не поступили в серийное производство, но оказали сильное влияние на всю автомобильную индустрию. Фокус расскажет о самых необычных концептах каждого десятилетия, начиная с 1950-х годов.

Дизайнеры и инженеры регулярно создают эффектные концепт-кары, которые привлекают публику своими смелыми решениями. Мы сосредоточимся на самых необычных концептах, которые не похожи на другие автомобили.

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Самые необычные автомобильные концепты 1950-х:

GM XP-21 Firebird

GM XP-21 Firebird должен был оснащаться реактивным двигателем Фото: General Motors

Дата презентации: 1953 год

В 1953 году мир увидел, как бы выглядел гибрид истребителя и автомобиля. Концепт-кар GM XP-21 Firebird был вдохновлен авиацией и должен был оснащаться реактивным двигателем.

По задумке, водитель садился внутрь через откидную кабину. Интерьер был рассчитан только на одно посадочное место.

Ford Nucleon

Ford Nucleon был рассчитан на работу с ядерным реактором Фото: Ford

Дата презентации: 1958 год

В 1950-х годах ученые активно работали над ядерными технологиями. Концепт-кар Ford Nucleon демонстрировал, как бы выглядели автомобили с компактным ядерным реактором на борту.

Ford Nucleon получил необычный дизайн с большими передними и задними свесами кузова. По задумке, на одной капсуле с ядерным топливом автомобиль мог проехать около 8 000 км.

Alfa Romeo BAT

Alfa Romeo BAT были созданы совместно с ателье Bertone Фото: Wikimedia Commons

Дата презентации: 1953, 1954 и 1955 год

Alfa Romeo BAT является совместным проектом итальянского автопроизводителя и кузовного ателье Bertone. С 1953 по 1955 год было представлено три концепт-кара: BAT 5, BAT 7 и BAT 9.

Дизайн всех трех автомобилей был вдохновлен летучей мышью. Уникальной чертой моделей стали необычные задние панели, имитирующие крылья.

Самые необычные автомобильные концепты 1960-х:

Ford Seattle-Ite XXI

У Ford Seattle-Ite XXI были сменные передние части Фото: Ford

Дата презентации: 1962 год

Ford Seattle-Ite XXI по праву можно считать одним из самых экстравагантных концепт-каров 1960-х. Некоторые инженерные решения произвели настоящий фурор среди автолюбителей тех лет.

Предполагалось, что у Ford Seattle-Ite XXI будут сменные передние части, которые меняют не только внешний вид, но и силовую установку. Например, для города можно было использовать двигатель с низким расходом топлива, а для поездок между городами — мощный V8.

Спереди были установлены четыре управляемых колеса. Внутри можно было найти навигационный компьютер, который также показывал информацию о погоде и состоянии авто.

AMC Amitron

AMC Amitron развивал идею электромобилей еще в 1960-х годах Фото: Wikipedia

Дата презентации: 1967 год

Электромобили обрели свою популярность только к концу 2000-х годов с выходом Tesla Roadster. Тем не менее компания American Motors Corporation задумывалась о создании электрокара еще в 1960-х годах.

AMC Amitron отличался компактными габаритами и клиновидным кузовом со скрытыми передними фарами. Тогда многим потенциальным покупателям идея показалась странной и не перспективной, поэтому от модели решили отказаться.

Lamborghini Marzal

Дизайн Lamborghini Marzal опередил свое время Фото: Wikipedia

Дата презентации: 1967 год

Lamborghini Marzal был создан совместно с кузовным ателье Bertone и сильно отличался от всех автомобилей 1960-х. Спорткар имел клиновидный силуэт, которые станет популярным у многих спортивных автомобилей только в следующем десятилетии.

Также привлекает внимание необычное боковое остекление концепта. Они открывают вид на интерьер с четырьмя посадочными местами.

Самые необычные автомобильные концепты 1970-х:

Nissan 126X

Передние индикаторы показывали, как сильно разгоняется автомобиль Фото: Nissan

Дата презентации: 1970 год

Концепт-кар Nissan 126X отличается клиновидным силуэтом и оригинальными инженерными решениями. В отверстиях на передней части авто были установлены световые индикаторы, которые показывали разные цвета в зависимости от степени разгона авто.

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Nissan 126X оснащался 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем, который устанавливался поперечно за спиной водителя и его пассажиров. Также концепт предлагал систему полного привода, что было инновационным решением для спортивных автомобилей тех лет.

Volvo VESC

Volvo VESC оснащался революционными системами безопасности Фото: Volvo

Дата презентации: 1972 год

Компания Volvo прославилась благодаря выпуску одних из самых безопасных автомобилей в мире. Концепт-кар VESC (Volvo Experimental Safety Car) возводит эту идею в абсолют.

Для повышения безопасности автомобиль получил необычную обтекаемую форму кузова и большие передний и задний бампера. Автомобиль также получил встроенный каркас безопасности, антиблокировочную систему, систему автоматического отключения подачи топлива и несколько подушек безопасности.

Mercedes-Benz C111-III Diesel

Mercedes-Benz C111-III Diesel установил несколько рекордов скорости Фото: Wikipedia

Дата презентации: 1977 год

Необычный обтекаемый суперкар Mercedes-Benz C111-III Diesel внешне напоминает экономный спорткар Volkswagen XL1, но появился почти на 40 лет раньше. Автомобиль был создан специально для того, чтобы установить сразу несколько рекордов скорости.

Под серебристым кузовом скрывался 3-литровый рядный пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощность 230 л.с. Это позволяло обтекаемому автомобилю развивать скорость свыше 320 км/ч.

Самые необычные автомобильные концепты 1980-х:

Citroën Karin

У Citroën Karin три сиденья, как у суперкара McLaren F1 Фото: Stellantis

Дата презентации: 1980 год

Citroën Karin является трехместным купе с необычной кабиной и треугольным кузовом. Огромные фары занимали почти всю переднюю часть авто.

Автомобиль оснащался гидропрневматическая подвеска как у моделей DS и отличался футуристичным интерьером. Внешний вид дополняли необычные двери типа "крыло чайки".

Italdesign Machimoto

Italdesign Machimoto является гибридом автомобиля и мотоцикла Фото: Wikipedia

Дата презентации: 1986 год

Italdesign в 1980-х показали, что будет, если объединить автомобиль и мотоцикл. Концепт-кар Machimoto предлагает шесть посадочных мест, каждое из которых является седлом от мотоцикла.

Несмотря на эффектный внешний вид Italdesign Machimoto основан на хэтчбеке Volkswagen Golf. Под капотом расположен 1,8-литровый двигатель мощностью около 140 л.с.

Cadillac Voyage and Solitaire

Cadillac Voyage and Solitaire балансирует между футуризмом и ретро-стилем Фото: General Motors

Дата презентации: 1988 год

Концепт-кар Cadillac Voyage and Solitaire балансирует между футуризмом и ретро-стилем. Этот седан отличается обтекаемым кузовом с закрытыми колесными арками, как у автомобилей 1950-х.

Под капотом расположен 4,5-литровый двигатель V8, а мощность передавалась на все четыре колеса благодаря системе полного привода. Также модель предлагала инновационный интерьер с камерой заднего вида и спутниковой навигацией.

Самые необычные автомобильные концепты 1990-х:

Renault Argos

Renault Argos весит всего 750 кг

Дата презентации: 1994 год

Renault Argos является необычным родстером, который весит всего 750 кг. Концепт-кар предлагал три посадочных места, а его кузов был изготовлен из очень легких материалов.

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Боковые зеркала и боковые двери могли спрятаться в кузов, когда они не были необходимы. Под капотом был установлен 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель, который работал в паре с автоматической коробкой передач.

Mercedes-Benz VRC

Mercedes-Benz VRC должен был заменить покупателям сразу несколько автомобилей Фото: Mercedes-Benz

Дата презентации: 1995 год

В 1995 году Mercedes-Benz представили необычный концепт-кар VRC (Vario Research Car), который подходил для тех, кто хочет получить максимум возможностей с одним автомобилем. По задумке разработчиков, кузовные панели авто можно было быстро заменить у дилера, превратив кабриолет в универсал, пикап или купе.

Идея оказалась слишком спорной, так как модель могла создать большую конкуренцию для других автомобилей Mercedes-Benz. В итоге это авто так и не поступило в производство.

Ford 021C

Дизайн Ford 021C опередил свое время Фото: Ford

Дата презентации: 1999 год

Компактный седан Ford 021C обладал необычным футуристичным дизайном. Дизайн концепт-кара создал промышленный дизайнер Марк Ньюсон, которые ранее не работал с автомобилями.

Ford 021C оснащался 1,6-литровыми бензиновым двигателем. Он работал в паре с автоматической коробкой передач.

Самые необычные автомобильные концепты 2000-х:

Buick Blackhawk

Дизайн Buick Blackhawk выполнен в стиле американских автомобилей 1950-х годов Фото: General Motors

Дата презентации: 2000 год

Необычный кабриолет в ретро-стиле Buick Blackhawk вдохновлен культовыми американскими моделями 1950-х годов. Длинный автомобиль оснащался жесткой крышей и скрытыми передними фарами.

Под капотом расположен 7,5-литровый двигатель V8 мощностью 463 л.с. Он работал в паре с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Hyundai Neos

Hyundai Neos должен был поднять престиж южнокорейского бренда Фото: Hyundai

Дата презентации: 2000 год

Концепт-кар Hyundai Neos напоминает американские хот-роды и должен был показать, что корейский бренд способен выпускать не только дешевые модели. Спортивный двухместный родстер был выполнен в ретро-стиле.

Автомобиль оснащался 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 253 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 5 секунд.

Alfa Romeo BAT 11

Alfa Romeo BAT 11 создан совместно с ателье Bertone Фото: Alfa Romeo

Дата презентации: 2008 год

Alfa Romeo BAT 11 продолжает идею одноименных концепт-каров 1950-х годов. Этот концепт также был создан совместно с ателье Bertone.

Alfa Romeo BAT 11 получил необычный кузов с задними панелями, которые имитируют крылья. Концепт-кар основан на спорткаре 8C Competizione.

Самые необычные автомобильные концепты 2010-х:

Cadillac Ciel

Cadillac Ciel должен был стать самой роскошной моделью бренда Фото: Wikipedia

Дата презентации: 2011 год

Огромный четырехдверный кабриолет Cadillac Ciel напомнил публике о том, что раньше бренд выпускал одни из самых роскошных автомобилей в мире. Задние двери открывались против хода, как у многих моделей Rolls-Royce.

Cadillac Ciel оснащался гибридной силовой установкой с 3,6-литровым двигателем V6 и электромотором мощностью 425 л.с. Автомобиль планировали запустить в производство, но позже от этой идеи решили отказаться.

Nissan IDx Nismo

Nissan IDx Nismo мог разгоняться до сотни за 7 секунд Фото: Nissan

Дата презентации: 2013 год

Заряженный хэтчбек Nissan IDx Nismo получил необычный дизайн с элементами ретро-стиля. Отличительной чертой концепт-кара стал боковой выхлоп и широкие колесные арки.

На концепт планировали устанавливать 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 230 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал 7 секунд.

Volkswagen ID. Buggy

Volkswagen ID. Buggy продолжает идею багги Meyers Manx Фото: Wikipedia

Дата презентации: 2019 год

Volkswagen ID. Buggy является пляжным багги на электротяге. Дизайн концепт-кара вдохновлен моделью Meyers Manx, которая была основана на Volkswagen Beettle.

Volkswagen ID. Buggy оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 201 л.с. Их питает аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт⋅ч.

Самые необычные автомобильные концепты 2020-х:

Mercedes-Benz VISION AVTR

Mercedes-Benz VISION AVTR создан к премьере фильма "Аватар: Путь воды" Фото: Mercedes-Benz

Дата презентации: 2020 год

Mercedes-Benz VISION AVTR является представлением бренда о том, как должны выглядеть автомобили будущего. Концепт-кар создан к премьере фильма "Аватар: Путь воды".

Mercedes-Benz VISION AVTR оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 475 л.с. Также автомобиль поддерживает инновационную технологию быстрой зарядки, которая позволяет пополнить запас аккумуляторной батареи с 0 до 100% всего за 15 минут.

Mini Vision Urbanaut

Mini Vision Urbanaut оснащен системами автономного вождения Фото: MINI

Дата презентации: 2020 год

Электрический автономный минивэн Mini Vision Urbanaut показывает, что британский бренд планирует существенно расширить свой модельный ряд. Концепт-кар отличается минималистичными интерьером и предлагает революционные технологии.

Все сиденья в интерьере можно разворачивать на 360 градусов. Благодаря этому салон можно превратить в уютное жилое пространство.

Audi Activesphere

В Audi Activesphere нет приборной панели Фото: Audi

Дата презентации: 2023 год

Футуристичный кроссовер Audi Activesphere предлагает множество инновационных решений. В интерьере нет панели приборов, так как все данные проецируются на лобовое стекло.

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