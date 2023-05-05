Не такие, как все: самые странные автомобили от известных производителей (фото)

Даже самые крупные автопроизводители могут выпускать необычные автомобили, которые нравятся далеко не всем автолюбителям. Среди них есть множество странных моделей с интересными особенностями.

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За многолетнюю истории автомобилестроения многие бренды решались на смелые эксперименты, которые не всегда оправдывали ожидания. Фокус расскажет о самых странных автомобилях от известных производителей.

Некоторые автомобили имеют необычный дизайн или конструкцию. В эту подборку вошли только те авто, которые оказались слишком странными.

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Самые странные автомобили от мировых производителей:

Acura ZDX

Acura ZDX имела необычный дизайн Фото: Acura

Купе-кроссовер Acura ZDX оказался слишком революционным для своего времени. Покупатели не были готовы к такому смелому объединению двух разных типов кузова.

Alfa Romeo 40/60 hp Aerodinamica

Alfa Romeo 40/60 hp Aerodinamica был построен для рекорда скорости Фото: Wikipedia

Спортивный автомобиль Alfa Romeo 40/60 hp выпускался с 1913 по 1922 год. В 1914 году был создан необычный прототип Aerodinamica, который мог развивать скорость до 139 км/ч. Его кузов был вдохновлен аэротехнической отраслью и скорее напоминал дирижабль.

Aston Martin Cygnet

Aston Martin не стал популярным из-за высокой стоимости Фото: Wikipedia

Aston Martin Cygnet выпускался с 2011 по 2013 год. Он является более роскошной версией компактного хэтчбека Toyota IQ.

Модель была выпущена ради того, чтобы бренд Aston Martin смог быстро снизить средний показатель вредных выбросов своих автомобилей. Тем не менее далеко не все покупатели были готовы платить около 40 тысяч долларов за такое авто.

Audi A2

Audi A2 был невероятно революционным автомобилем для своего времени Фото: Wikipedia

Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год и был невероятно революционным автомобилем для своего времени. У хэтчбека не было привычного капота, а заменить масло можно было, открыв лючок на передней панели.

Версия с улучшенным коэффициентом аэродинамического сопротивления 3L в среднем расходовала всего 2,99 литра топлива на 100 км. Тем не менее спорный дизайн оттолкнул многих потенциальных покупателей.

BMW Isetta

BMW Isetta помог бренду справиться с послевоенным кризисом Фото: Wikipedia

Миниатюрный автомобиль BMW Isseta может показаться странным экспериментом, но именно эта модель позволила бренду справиться с послевоенным кризисом. Это авто было очень дешевым и удобным для использования в городе.

Bugatti T57 Coupe by Brown

Bugatti T57 Coupe by Brown сильно отличается от стандартной модели Фото: postwarclassic.com

Оригинальный Bugatti T57 по праву считается одним из самых красивых автомобилей в истории. Несмотря на это французско-британский художник Джеймс Браун в 50-х решил разработать для модели полностью новый кузов.

Автомобиль стал более обтекаемым, но его дизайн оказался спорным. Передняя часть авто стала выглядеть слишком сплюснутой, а сзади появилось странное остекление.

Buick Reatta

Buick Reatta не смог конкурировать с японскими спорткарами Фото: Wikipedia

В конце 80-х Buick решили выпустить конкурента для японских спорткаров. В итоге получилось странного объединение японского и американского дизайна, которое понравилось не всем автолюбителям.

Cadillac Escalade EXT

Cadillac Escalade EXT не смог завоевать популярность Фото: Wikipedia

Cadillac Escalade в кузове пикап может показаться творением энтузиастов, но такая модификация выпускалась в серийном виде. В начале 2000-х руководство General Motors решило пойти на такой эксперимент, чтобы привлечь новую аудиторию.

Попытка оказалась неудачной, так как немногим людям был нужен роскошный пикап, который был слишком дорогим. Тем не менее эта версия просуществовала на двух поколениях модели.

Chevrolet SSR

Chevrolet SSR оснащался мощными двигателями V8 Фото: Wikipedia

Необычный ретро-пикап Chevrolet SSR выпускался с 2003 по 2006 год. Помимо радикального дизайна модель отличалась наличием откидного верха.

Пикап оснащался мощными двигателями V8, которые позволяли ему разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Модель не пользовалась спросом из-за слишком высокой цены.

Chrysler Prowler

Chrysler Prowler отличался необычным дизайном в стиле хот-родов Фото: Wikipedia

Еще одним смелым экспериментом американских инженеров стал родстер Chrysler Prowler. Автомобиль отличался необычным дизайном в стиле хот-родов.

Citroën Mehari

Citroën Mehari часто использовали военные и полицейские Фото: Wikipedia

Утилитарный внедорожник выпускался с 1968 по 1988 год. Это был необычный автомобиль с открытым верхом, который часто использовали военные и полицейские.

Daihatsu Midget

Запасное колесо установлено спереди Фото: Wikipedia

Миниатюрный японский грузовик был создан как рабочий транспорт для недалеких перевозок. Спереди на кузове установлено запасное колесо, которое делает внешний вид модели еще более странным.

Dodge Rampage

Dodge Rampage выпускался с 1982 по 1984 год Фото: Wikipedia

Легковой пикап Dodge Rampage выпускался всего два года — с 1982 по 1984 год. Главная проблема заключалась в низкой грузоподъемности модели в сравнении с конкурентами.

Ferrari 410 Superamerica Coupe by Carrozzeria Ghia

Ferrari 410 Superamerica Ghia Coupe вдохновлен американскими автомобилями

В 1956 году был создан один из самых необычных спорткаров Ferrari в истории. Его дизайн кардинально отличается от других моделей итальянского бренда и больше напоминает американские авто.

Fiat Multipla

Fiat Multipla часто называют самым некрасивым автомобилем в истории Фото: Wikipedia

Fiat Multipla мог стать одним из самых популярных семейных автомобилей в Европе. Главной проблемой модели стал спорный дизайн экстерьера и интерьера, который оттолкнул многих потенциальных покупателей.

Ford Thunderbird

Ford Thunderbird отличался ретро-дизайном Фото: Wikipedia

Ford Thunderbird был популярным в США кабриолетом, который выпускался с 1950-х. В 2002 году Ford выпустили одиннадцатое поколение модели с ретро-дизайном, который не оценили автолюбители.

Honda That’s

У Honda That"s было странное название Фото: Wikipedia

Honda That’s выпускался для японского рынка и был очень маленьким, но практичным автомобилем. У модели было не только странное имя, но и дизайн, который напоминал коробку.

Hyundai Veloster

У Hyundai Veloster только одна боковая дверь со стороны водителя Фото: Hyundai

Hyundai Veloster в основном является стандартным хэтчбеком, за исключением одной важной особенности. С левой стороны расположена только одна боковая дверь, а с правой — две.

Isuzu VehiCROSS

Isuzu VehiCross отлично проявлял себя на бездорожье Фото: Wikipedia

Isuzu VehiCROSS уже изначально выглядит как модифицированный внедорожник. Эта модель отличается высокой проходимостью и смелым дизайном.

Jeep Forward Control

Forward Control является малоизвестной моделью Jeep Фото: Wikipedia

За свою многолетнюю историю Jeep прославились благодаря выпуску внедорожников. В 1950-х бренд выпускал и необычный грузовик Forward Control, ставший прообразом УАЗ "Буханка".

Kia Ray

Kia Ray похож на хэтчбек Soul Фото: autocentre.ua

Kia Ray внешне напоминает уменьшенную копию хэтчбека Soul. Минивэн построен на платформе модели Picanto и является одним из самых компактных автомобилей бренда.

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Lamborghini LM002

Lamborghini LM002 произвел огромный фурор в 1980-х Фото: Wikipedia

Большой мощный внедорожник LM002 произвел огромный фурор в 1980-х. Тогда никто и представить не мог, что Lamborghini станут выпускать такой автомобиль.

Lancia Thesis

Lancia Thesis получил странный дизайн Фото: Wikipedia

Успех дорогих автомобилей бизнес-класса во многом зависит от уровня комфорта и оснащения. Тем не менее для покупателей также важен дизайн модели, который у Lancia Thesis был слишком радикальным.

Land Rover Range Rover Evoque Convertible

Кроссовер с открытым верхом не стал финансово успешным Фото: Land Rover

Land Rover выпускали множество необычных внедорожников. Младшая модель Evoque также была доступна в версии с открытым верхом, которая оказалась ненужной для потенциальных покупателей.

Lincoln MKX

Lincoln MKX получил скучный дизайн Фото: Wikipedia

В 2000-х у бренда Lincoln было множество проблем, связанных с финансами. Чтобы справиться с кризисом, бренд решил создать новый кроссовер на базе Mazda, который оказался провальным.

Lotus Europa

Lotus Europa напоминает универсал Фото: Wikipedia

Lotus Europa стал первым серийным спорткаром бренда со средним расположением двигателя, который можно было использовать на дорогах общего пользования. Автомобиль получил необычный дизайн и напоминал небольшой универсал.

Mazda AZ-1

AZ-1 выпускался под суббрендом Autozam Фото: Wikipedia

В 1990-х Mazda продавала в Японии уникальный автомобиль под суббрендом Autozam. Это было двухместное купе с дверями типа "крыло чайки".

Mercedes-Benz Renntransporter

Mercedes-Benz Renntransporter занимался перевозкой болидов Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz Renntransporter является грузовым автомобилем, построенным специально для перевозки болидов. Модель получила прозвище "Голубое чудо" и является одним из самых необычных грузовиков в истории.

Mini Moke

Mini Moke использывался как легкий военный автомобиль Фото: Wikipedia

Mini Moke выпускался с 1964 по 1993 год. Он задумывался как легкий военный автомобиль с неплохой проходимостью.

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Mitsubishi Minica Toppo

Mitsubishi Minica Toppo отличается высокой крышей Фото: Wikipedia

Миниатюрный трехдверный хэтчбек отличался высокой крышей и необычным дизайном. Модель была доступна только для японского рынка.

Nissan Pao

Nissan Pao не похож на автомобиль, выпущенный в конце 1980-х Фото: Wikipedia

Сперва может показаться, что Nissan Pao выпускался в 1960-х, но эта модель появилась только в 1989 году. Тогда бренд решился на смелый эксперимент, выпустив необычный хэтчбек в ретро-стиле.

Opel GT

Родстер выпускался сразу под несколькими брендами Фото: Opel

Второе поколение Opel GT появилось в 2006 году и стало сюрпризом для многих поклонников бренда. Родстер выпускался сразу под несколькими брендами, среди которых Daewoo и Saturn.

Peugeot 1007

Peugeot 1007 отличается необычными дверьми Фото: Peugeot

Компактный минивэн Peugeot 1007 был идеальным автомобилем для узких европейских улиц. Боковые двери откидывались назад, что позволяло облегчить посадку внутрь в узком пространстве.

Porsche C88

Porsche C88 мог стать самым дешевым автомобилем бренда Фото: Wikipedia

Porsche C88 так и не был запущен в производство, но седан мог стать самой необычной моделью бренда в истории. Концепт был представлен в 1995 году и предназначался для китайского рынка.

Renault Twizy

Renault Twizy задумывался как легкий городской электромобиль

Самый странный электрокар Renault появился в 2012 году. Модель отличается компактными габаритами и отсутствием боковых дверей.

Škoda Felicia Fun

Skoda Felicia Fun предназначалась для любителей путешествий

Skoda Felicia была самой популярной моделью бренда в 1990-х. Бренд выпустил ограниченную серию Fun, которая предназначалась для любителей путешествий. Это был необычный пикап желтого цвета с изображением лягушки на кузове.

Smart Roadster

Smart Roadster стал самой нетипичной моделью бренда

Smart завоевали популярность благодаря созданию миниатюрных городских автомобилей. В 2003 году бренд представил нетипичный спорткар с открытым верхом, который так и не оправдал ожиданий.

SsangYong Rodius

SsangYong Rodius не оправдал ожиданий бренда Фото: SsangYong

SsangYong описывали Rodius как "роскошную наземную яхту". Тем не мене общественность раскритиковала модель за спорный дизайн.

Subaru Vivio Bistro

Subaru Vivio Bistro вдохновлен культовыми автомобилями Mini Фото: Wikipedia

Subaru, как и Nissan, также выпускали необычные автомобили с ретро-дизайном. Одной из таких моделей был хэтчбек Vivio Bistro.

Suzuki Twin

Suzuki Twin был легким городским автомобилем Фото: Wikipedia

Миниатюрный городской автомобиль Suzuki Twin отличается необычным дизайном с пластиковыми накладками на кузове. Под капотом располагался маломощный 44-сильный двигатель, который не вызывал восторга у автолюбителей.

Toyota Will Cypha

Toyota Will Cypha выпускалась в начале 2000-х для японского рынка

Дизайн Toyota Will Cypha сильно отличается от других автомобилей бренда. Модель выпускалась в начале 2000-х для японского рынка и была довольно прогрессивной для своего времени.

Volkswagen XL1

Volkswagen XL1 расходовал всего 0,9 литра топлива на 100 км Фото: Volkswagen

Volkswagen редко выпускает спортивные автомобили, сосредоточившись на выпуске семейных моделей. В 2013 году был представлен революционный спорткар XL1, который стал демонстрацией технологий бренда.

Автомобиль является гибридом на основе двухцилиндрового турбодизеля и электромотора. Модель расходовала всего 0,9 литра топлива на 100 км.

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Volvo 480

У Volvo 480 есть скрытые передние фары Фото: Wikipedia

Volvo 480 выпускался с 1986 по 1995 год. Автомобиль отличается необычным дизайном со скрытыми передними фарами, которые поднимаются при их включении.

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