Меньше некуда: самые компактные автомобили в мире

Некоторые из представленных автомобилей становились невероятно популярными, а другие — приводили компании к банкротству. Многие из них по-своему инновационные и способны удивить.

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Микроавтомобили редко появляются на обложках автомобильных журналов или становятся предметом гордости своих владельцев, но они удобны в управлении на узких городских улицах. Фокус расскажет о 10 самых маленьких авто в мире, в размеры которых трудно поверить.

Когда многие модели с каждым поколением становятся все больше и комфортнее, миниатюрные авто кажутся вымирающим видом. Тем не менее в автоиндустрии иногда встречаются невероятно маленькие автомобили. Как правило, они недорогие и не самые практичные, но пригодны к эксплуатации.

Такие модели не могут похвастаться большим багажником или просторным интерьером. Несмотря на это ими удобно управлять, а парковка занимает считанные секунды.

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ТОП-10 самых маленьких автомобилей в мире:

10. Lumeneo Neoma

Lumeneo Neoma стал финансовым провалом компании Фото: Wikimedia Commons

Год выпуска: 2013

Габариты:

длина — 2690 мм;

ширина — 1600 мм;

высота — 1480 мм.

Французский городской электромобиль Lumeneo Neoma выпускался всего один год. Его главной проблемой стала цена в 28 900 долларов (без учета стоимости аккумуляторной батареи).

Автомобиль стал финансовым провалом и продался мизерным тиражом в 10 экземпляром. В 2013 году производитель объявил о банкротстве.

Lumeneo Neoma оснащался электромотором мощностью 48 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 14,2 кВтч обеспечивала запас хода в 140 км.

9. Wuling Nano EV

Wuling Hong Guang Nano EV имеет невероятно богатое оснащение Фото: General Motors

Годы выпуска: 2021 — наше время

Габариты:

длина — 2497 мм;

ширина — 1526 мм;

высота — 1616 мм.

Wuling Nano EV стоит всего от 3000 долларов и предлагает богатое оснащение. Уже в базовой модели доступны кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистема и цифровая панель приборов.

Автомобиль рассчитан на два посадочных места и имеет небольшой багажник. Он получил яркий дизайн и доступен в нескольких версиях.

Wuling Nano EV оснащен 32-сильным электромотором и батареей на 28 кВтч. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, а заявленный запас хода достигает 300 км.

8. Smart Fortwo

Smart Fortwo был разработан инженерами Mercedes-Benz Фото: Smart

Годы выпуска: 1998 — 2023

Габариты:

длина — 2500 мм;

ширина — 1510 мм;

высота — 1500 мм.

Легендарный Smart Fortwo прославился благодаря своей удобной компоновке при компактных размерах. Модель продержалась на конвейере целых 25 лет. В этом году производство Smart Fortwo будет прекращено.

Smart Fortwo, исходя из названия, рассчитан на два посадочных места. Внутри не так и мало места за счет продуманной конструкции.

Двигатель расположен сзади, что позволило освободить больше места спереди. Модель получила множество разных модификаций, которые предлагают целую россыпь двигателей и оснащения.

7. HMV Freeway

Заднее колесо HMV Freeway является ведущим Фото: Bring a Trailer

Годы выпуска: 1979 — 1982

Габариты:

длина — 2920 мм;

ширина — 1350 мм;

высота — 1300 мм.

HMV Freeway выпускала компания High Mileage Vehicles из Бернсвилля, США. Всего с 1979 по 1982 год было изготовлено 700 экземпляров.

В интерьере установлено только одно сиденье. Также предусмотрено место для багажа.

Автомобиль оснащался четырехтактным одноцилиндровым двигателем Tecumseh объемом 453 кубических см. Он работал в паре с бесступенчатой трансмиссией с ременным приводом.

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6. REVAi G-Wiz

REVAi G-Wiz продался тиражом более 4000 единиц Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 2001 — 2019

Габариты:

длина — 2600 мм;

ширина — 1300 мм;

высота — 1500 мм.

Компактный индийский автомобиль REVAi G-Wiz продавался в 26 странах мира. Модель предлагает два посадочных мест для взрослых людей, а также два дополнительных места сзади для детей.

В 2007 году ведущие популярного шоу Top Gear назвали REVAi G-Wiz "худшим автомобилем года". Несмотря на это производителю удалось продать более 4000 единиц этой модели.

Более новые версии авто оснащались электромотором мощностью 17 л.с. Максимальная скорость составляет 80 км/ч. Запас хода на одном заряде — до 120 км.

5. Kewet Buddy

Kewet Buddy оснащается маломощным электромотором Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 2005 — 2013

Габариты:

длина — 2440 мм;

ширина — 1430 мм;

высота — 1440 мм.

Трехместный электрический Kewet Buddy скорее походит на игрушку, чем на настоящий автомобиль. Несмотря на это он пригоден к эксплуатации и может проехать до 60 км на одном заряде.

Корпус авто изготовлен и стеклопластика. Все остальные детали изготовлены из материалов, стойких к ржавчине.

Kewet Buddy оснащается электромотором мощностью 17 л.с. Максимальная скорость составляет 80 км/ч.

4. Messerschmitt KR200

Для посадки внутрь Messerschmitt KR200 нужно было откинуть кабину в сторону Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1955 — 1964

Габариты:

длина — 2819 мм;

ширина — 1219 мм;

высота — 1199 мм.

Трехколесный автомобиль Messerschmitt KR200 выпускался немецкой авиастроительной компанией. В 1950-х компании временно запретили выпускать самолеты, поэтому она выпустила новый продукт.

Messerschmitt KR200 оснащен 191-кубовым одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 10 л.с. Максимальная скорость составляет 79 км/ч.

Для посадки внутрь нужно было откинуть кабину в сторону. Отсутствие двери позволило снизить вес до 230 кг.

3. BMW Isetta

BMW Isetta позволил компании справиться с послевоенным кризисом Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1955 — 1962

Габариты:

длина — 2285 мм;

ширина — 1380 мм;

высота — 1340 мм.

Автолюбители, услышав название бренда BMW, в первую очередь представляют культовые спортивные модели или инновационные электромобили компании. Тем не менее далеко не все люди подумают о миниатюрной модели Isseta.

Этот автомобиль позволил BMW справиться с послевоенным кризисом, став невероятно успешной моделью. Тогда мир нуждался в сверхдешевых автомобилях, которым и являлся Isseta.

Спереди расположена единственная дверь, при открытии которой рулевое колесо смещается в сторону для посадки внутрь. Всего модель предлагала два посадочных места.

Под капотом установлен 245-кубовый одноцилиндровый двигатель мощностью 11 л.с. Максимальная скорость составляет 85 км/ч.

2. Commuter Cars Tango

Commuter Cars Tango T600 является настоящим электрическим суперкаром Фото: Wikimedia Commons

Годы выпуска: 2005 — наше время

Габариты:

длина — 2600 мм;

ширина — 990 мм;

высота — 1520 мм.

В этом невероятно узком автомобиле сложно разглядеть невероятную технологическую инновацию. Тем не менее это самый настоящий электрический суперкар с уникальной конструкцией.

Топовая версия Commuter Cars Tango T600 оснащена четырьмя электромоторами с суммарным крутящим моментом 1400 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

По словам Commuter Cars, Tango является самым безопасным автомобилем в мире, что не является подтвержденной информацией. Тем не менее то, что внутри установлен каркас безопасности, изготовленный по спецификациям NASCAR — факт.

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1. Peel P50

Peel P50 официально признан самым маленьким серийным автомобилем в мире Фото: Wikipedia

Годы выпуска: 1963 — 1964

Габариты:

длина — 1340 мм;

ширина — 990 мм;

высота — 1200 мм.

Звание самого маленького автомобиля в мире удерживает необычное авто Peel P50. У него всего три колеса, одна боковая дверь и одна фара.

Оригинальная модель выпускалась всего с 1963 по 1964 год, но обрела настолько большую популярность, что производство возобновила другая компания в 2010 году.

Peel P50 оснащен 49-кубовым мотоциклетным двигателем мощностью 4,2 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой механической коробкой переключения передач без задней передачи.

Чтобы развернуть автомобиль, сзади установлена рукоятка. Водителю достаточно выйти и самостоятельно повернуть авто в нужном направлении, так как оно весит всего 59 кг.

Сейчас Peel P50 доступен с бензиновым двигателем или электромотором. Стоимость комплекта для самостоятельной сборки начинается от 12 600 долларов, а полностью собранная модель обойдется в 16 970 долларов.

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