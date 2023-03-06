На продажу выставили необычный миниатюрный автомобиль с тремя колесами (фото)
Миниатюрный HMV Freeway предназначен для недалеких городских поездок и может вместить только одного человека. Автомобиль весит всего 318 кг, что позволяет переносить его в случае необходимости.
На аукцион Bring a Trailer выставили трехколесный миниатюрный автомобиль HMV Freeway 1981 года выпуска. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.
HMV Freeway выпускала компания High Mileage Vehicles из Бернсвилля, США. Всего с 1979 по 1982 год было изготовлено 700 экземпляров.
Кузов микроавтомобиля изготовлен из стекловолокна. Выставленный на продажу автомобиль окрашен в желтый цвет. Слева расположена дверь для посадки внутрь.
На HMV Freeway установлены 12-дюймовые стальные колесные диски с хромированными колпаками спереди. Сзади есть одно ведущее колесо.
В интерьере установлено только одно сиденье, обитое черным винилом. Также предусмотрено место для багажа.
Автомобиль оснащается четырехтактным одноцилиндровым двигателем Tecumseh объемом 453 кубических см. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией с ременным приводом.Важно
Габариты HMV Freeway:
- длина — 2920 мм;
- ширина — 1350 мм;
- высота — 1300 мм.
Выставленный на аукцион HMV Freeway проехал около 9600 км. Автомобиль в хорошем состоянии, но на кузове присутствуют незначительные потертости.
Торги за микроавтомобиль заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 5500 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании на аукцион выставили уникальный автомобиль The Beast 1972 года с 27-литровым двигателем.