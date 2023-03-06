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Авто

На продаж виставили незвичайний мініатюрний автомобіль із трьома колесами (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Усього було випущено 700 одиниць HMV Freeway

Мініатюрний HMV Freeway призначений для недалеких міських поїздок ц може вмістити лише одну людину. Автомобіль важить всього 318 кг, що дозволяє переносити його в разі потреби.

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На аукціон Bring a Trailer виставили триколісний мініатюрний автомобіль HMV Freeway 1981 випуску. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

HMV Freeway випускала компанія High Mileage Vehicles із Бернсвілла, що в США. Усього з 1979 по 1982 рік було виготовлено 700 екземплярів.

Кузов мікроавтомобіля виготовлений зі скловолокна. Виставлений на продаж автомобіль пофарбований у жовтий колір. Ліворуч розташовані двері для посадки всередину.

HMV Freeway Fullscreen
Виставлений на аукціон HMV Freeway пофарбований у яскравий жовтий колір
Фото: Bring a Trailer

На HMV Freeway встановлені 12-дюймові сталеві колісні диски зі хромованими ковпаками спереду. Позаду є одне рушійне колесо.

HMV Freeway Fullscreen
Заднє колесо HMV Freeway є рушійним
Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі встановлено лише одне сидіння, оббите чорним вінілом. Також передбачено місце для багажу.

HMV Freeway Fullscreen
HMV Freeway розрахований лише на водія
Фото: Bring a Trailer

Автомобіль оснащується чотиритактним одноциліндровим двигуном Tecumseh об'ємом 453 кубічних см. Він працює в парі з безступінчастою трансмісією з ремінним приводом.

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Габарити HMV Freeway:

  • довжина — 2920 мм;
  • ширина — 1350 мм;
  • висота — 1300 мм.

Виставлений на аукціон HMV Freeway проїхав близько 9600 км. Автомобіль у хорошому стані, але на кузові присутні незначні потертості.

Торги за мікроавтомобіль закінчуються за два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 5500 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на аукціон виставили унікальний автомобіль The Beast 1972 року з 27-літровим двигуном.