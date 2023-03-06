На продаж виставили незвичайний мініатюрний автомобіль із трьома колесами (фото)
Мініатюрний HMV Freeway призначений для недалеких міських поїздок ц може вмістити лише одну людину. Автомобіль важить всього 318 кг, що дозволяє переносити його в разі потреби.
На аукціон Bring a Trailer виставили триколісний мініатюрний автомобіль HMV Freeway 1981 випуску. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.
HMV Freeway випускала компанія High Mileage Vehicles із Бернсвілла, що в США. Усього з 1979 по 1982 рік було виготовлено 700 екземплярів.
Кузов мікроавтомобіля виготовлений зі скловолокна. Виставлений на продаж автомобіль пофарбований у жовтий колір. Ліворуч розташовані двері для посадки всередину.
На HMV Freeway встановлені 12-дюймові сталеві колісні диски зі хромованими ковпаками спереду. Позаду є одне рушійне колесо.
В інтер'єрі встановлено лише одне сидіння, оббите чорним вінілом. Також передбачено місце для багажу.
Автомобіль оснащується чотиритактним одноциліндровим двигуном Tecumseh об'ємом 453 кубічних см. Він працює в парі з безступінчастою трансмісією з ремінним приводом.Важливо
Габарити HMV Freeway:
- довжина — 2920 мм;
- ширина — 1350 мм;
- висота — 1300 мм.
Виставлений на аукціон HMV Freeway проїхав близько 9600 км. Автомобіль у хорошому стані, але на кузові присутні незначні потертості.
Торги за мікроавтомобіль закінчуються за два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 5500 доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на аукціон виставили унікальний автомобіль The Beast 1972 року з 27-літровим двигуном.