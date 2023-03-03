На продаж виставили раритетний гоночний спорткар Renault 1970-х (фото)

Спорткар регулярно брав участь у перегонах і навіть здобув перемоги. Він має все необхідне обладнання для змагань і працює справно.

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На аукціон Bring a Trailer виставили Alpine A110 1600 S 1970 випуску. Спорткар був підготовлений для гонок групи 4. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Цей Alpine A110 1600 S зайняв п'яте місце в Тур де Корс 1970 року з пілотом Жаном Вінатьє за кермом. Пізніше він представляв заводську команду у двох додаткових етапах ралі.

Через кілька років спорткар відправили у Швейцарію. Там регулярно проводилося механічне обслуговування. Останній капітальний ремонт було виконано у 2020 році. Через два роки автомобіль імпортували в США.

Alpine A110 1600 S пофарбований у червоний, білий і синій кольори заводської команди. Він оснащений різнорозмірними колесами Gotti, вихлопною системою Devil і протитуманними фарами Cibie.

[ + – ] Кузов Alpine A110 1600 S Group 4 пофарбований у червоний, білий і синій кольори Фото: Bring a Trailer

Кузов спорткара виконаний зі скловолокна. Усередині розміщено каркас безпеки для захисту водія та його штурмана.

Alpine A110 1600 S оснащений 1,6-літровим двигуном із двома карбюраторами потужністю 138 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Усередині встановлені ковшеподібні сидіння з фіксованою спинкою, оббиті чорним вінілом. Для водія передбачені червоні чотириточкові ремені безпеки Sabelt.

[ + – ] Для пілота передбачені чотириточкові ремені безпеки Фото: Bring a Trailer

Автомобіль повністю в робочому стані. Його пробіг складає 33 тисячі кілометрів.

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Торги за Alpine A110 1600 S закінчуються за два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить $111 000.

Раніше Фокус розповів, що на аукціоні Bring a Trailer продали репліку купе Porsche 356 T6 із двигуном Subaru.