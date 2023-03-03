На продажу выставили раритетный гоночный спорткар Renault 1970-х (фото)

Спорткар регулярно участвовал в гонках и даже завоевывал победы. Он имеет все необходимое оборудование для соревнований и работает исправно.

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На аукцион Bring a Trailer выставили Alpine A110 1600 S 1970 года выпуска. Спорткар был подготовлен для гонок Группы 4. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Этот Alpine A110 1600 S занял пятое место в Тур де Корс 1970 года с пилотом Жаном Винатье за ​​рулем. Позже он представлял заводскую команду в двух дополнительных этапах ралли.

Спустя несколько лет спорткар отправили в Швейцарию. Там регулярно проводилось механическое обслуживание. Последний капитальный ремонт был выполнен в 2020 году. Два года спустя автомобиль импортировали в США.

Alpine A110 1600 S окрашен в красный, белый и синий цвета заводской команды. Он оснащен разноразмерными колесами Gotti, выхлопной системой Devil и противотуманными фарами Cibie.

[ + – ] Кузов Alpine A110 1600 S Group 4 окрашен в красный, белый и синий цвета Фото: Bring a Trailer

Кузов спорткара выполнен из стекловолокна. Внутри размещен каркас безопасности для защиты водителя и его штурмана.

Alpine A110 1600 S оснащен 1,6-литровым двигателем с двумя карбюраторами мощностью 138 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Внутри установлены ковшеобразные сиденья с фиксированной спинкой, обитые черным винилом. Для водителя предусмотрен красные четырехточечные ремни безопасности Sabelt.

[ + – ] Для пилота предусмотрены четырехточечные ремни безопасности Фото: Bring a Trailer

Автомобиль полностью в рабочем состоянии. Его пробег составляет 33 тысячи километров.

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Торги за Alpine A110 1600 S заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $111 000.

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