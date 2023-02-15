Дешевле некуда: самые доступные новые автомобили в мире

Купить новый автомобиль можно меньше чем за 3000 долларов. За эти деньги покупатель получает полностью рабочее транспортное средство с неплохим оснащением.

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Автомобиль для многих людей является роскошью, так как цены на них могут превысить сотни тысяч долларов. Фокус назвал 10 самых дешевых автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году.

Существует множество различных авто, которые стоят дешевле 15 тысяч долларов. Но что если обратить внимание на сверхдешевые автомобили из Китая? На этом рынке предлагаются модели, цены на которые не превышают 3000 долларов.

Эти автомобили скорее напоминают мопед, чем полноценное авто. Тем не менее вы можете свободно ездить на них по дорогам общего пользования, но максимальная скорость во многих случаях будет ограничена примерно на 50 км/ч.

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Самые дешевые новые автомобили в мире:

10. Hondsheng Pickup

[ + – ] Hondsheng Pickup предназначен для недолгих перевозок Фото: alibaba.com

Начальная цена: $2500

Этот электрический пикап построен на базе гольф-кара и предназначен для перевозок легкого груза на небольшие расстояния. В этом ему помогает грузовой отсек с пневматической регулировкой.

В более дорогих версиях предлагается электромотор с переменным током. Базовая модификация комплектуется свинцово-кислотными аккумуляторами. Максимальная скорость ограничена на отметке 44 км/ч.

За 2500 долларов вы получаете небольшой дисплей и мультимедийный проигрыватель в салоне. В качестве обивки используется искусственная кожа.

9. Changli Mini "Solar"

[ + – ] Changli Mini Solar подходит для тех, кто всегда мечтал о MINI Cooper Фото: alibaba.com

Начальная цена: $2090

Дизайн Changli Mini Solar вдохновлен популярным хэтчбеком MINI Cooper. Чуть более чем за 2000 долларов покупатель получает неплохое оснащение.

В интерьере установлены два больших дисплея с поддержкой сенсорного ввода. Помимо этого предусмотрены кондиционер, Bluetooth и микрофон для звонков.

Changli Mini Solar приводит в движение маломощный электромотор. Максимальная скорость электромобиля ограничена на 50 км/ч.

8. Changli PK-002

[ + – ] В Changli PK-002 предусмотрен грузовой отсек с пневматической регулировкой Фото: alibaba.com

Начальная цена: $2058

Changli PK-002 является еще одним электрическим пикапом в этом списке. Здесь также есть грузовой отсек с пневматической регулировкой.

Внутри есть информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем и стереосистемой. Предусмотрены кондиционер, кожаные сиденья и электрические стеклоподъемники.

Электромобиль в базовой комплектации оснащается задним приводом. За доплату можно купить даже полноприводный вариант этой модели.

7. R&Z SUV

[ + – ] R&Z SUV имеет багажник на крыше для перевозки груза Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1990

"Малыш" Ford F-150 с кузовом кроссовера может разместить внутри до четырех человек. Он оснащается независимой подвеской и задними тормозами.

За доплату доступны кондиционер, обогреватель и электронные стеклоподъемники. Уже в базовой комплектации есть багажник на крыше, на котором можно перевозить различный груз.

6. Changli 003

[ + – ] Changli 003 оснащен полным приводом и может проехать по легкому бездорожью Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1988

Этот миниатюрный электромобиль в базовой комплектации оснащается полным приводом. Максимальная скорость составляет 44 км/ч.

Внутри расположен двухцветный интерьер с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. За доплату доступны кондиционер и обогреватель.

5. MH S3

[ + – ] MH S3 напоминает миниатюрную версию внедорожников Ford Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1811

Этот автомобиль предлагает четыре посадочных места и большой багажник (для своего класса). Он оснащается электромотором с свинцово-кислотным аккумулятором и может проехать около 80 км на одном заряде.

На задней двери расположено запасное колесо. В отличие от многих других автомобилей в списке, MH S3 имеет полностью дисковые тормоза на всех четырех колесах.

4. Haibao Qiao Hu

[ + – ] Haibao Qiao Hu обладает привлекательным дизайном Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1669

Haibao Qiao Hu имеет симпатичный дизайн и предлагает неплохое оснащение. Внутри установлена информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем.

Автомобиль оснащается электромотором со свинцово-кислотным аккумулятором. Максимальная скорость электрокара составляет 39 км/ч.

3. Explorer SUV

[ + – ] Explorer SUV доступен в нескольких комплектациях и может разместить внутри до четырех человек Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1482

Миниатюрный кроссовер вдохновлен дизайном американских внедорожников и доступен в нескольких версиях. В базовую версию входят информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем и электронные стеклоподъемники.

Максимальная скорость Explorer SUV составляет около 39 км/ч. Примерная дальность хода на одном заряде — 75 км.

2. Minghong S1-PRO

[ + – ] Minghong S1-PRO предлагает отлично оснащение за 1265 долларов Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1265

Трехместный Minghong S1-PRO предлагает богатое оснащение за максимально дешевую стоимость. В автомобиле есть кондиционер и мультимедийная система с небольшим сенсорным дисплеем.

Максимальная скорость Minghong S1-PRO ограничена на 34 км/ч. Он может взбираться на подъем под углом до 30°.

1. Changli Nemica

[ + – ] Changli Nemica является самым дешевым автомобилем в мире Фото: alibaba.com

Начальная цена: $1249

Удивительно, но многие владельцы Changli Nemica заявляют о том, что электромобиль не ломается даже спустя год активного использования. Его корпус изготовлен из дешевых материалов, но может защитить водителя и пассажиров от дождя.

Changli Nemica способен проехать около 95 км без подзарядки. Внутри есть стереосистема с поддержкой Bluetooth, а за доплату можно оснастить автомобиль кондиционером.

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