Дешевше нікуди: найдоступніші нові автомобілі у світі

Купити новий автомобіль можна менше ніж за 3000 доларів. За ці гроші покупець отримує повністю робочий транспортний засіб із непоганим оснащенням.

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Автомобіль для багатьох людей є розкішшю, оскільки ціни на них можуть перевищити сотні тисяч доларів. Фокус назвав 10 найдешевших автомобілів, які можна купити новими у 2023 році.

Існує безліч різних авто, які коштують дешевше за 15 тисяч доларів. Але якщо звернути увагу на наддешеві автомобілі з Китаю? На цьому ринку пропонуються моделі, ціни на які не перевищують 3000 доларів.

Ці автомобілі швидше нагадують мопед, ніж повноцінне авто. Проте ви можете вільно їздити на них дорогами загального користування, але максимальна швидкість у багатьох випадках буде обмежена приблизно на 50 км/год.

Важливо

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Найдешевші нові автомобілі у світі:

10. Hondsheng Pickup

[ + – ] Hondsheng Pickup призначений для недовгих перевезень Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $2500

Цей пікап побудований на базі гольф-кара і призначений для перевезень легкого вантажу на невеликі відстані. У цьому йому допомагає вантажний відсік з пневматичним регулюванням.

У дорожчих версіях пропонується електромотор зі змінним струмом. Базова модифікація комплектується свинцево-кислотними акумуляторами. Максимальна швидкість обмежена на позначці 44 км/год.

За 2500 доларів ви отримуєте невеликий дисплей та мультимедійний програвач у салоні. Як оббивка використовується штучна шкіра.

9. Changli Mini "Solar"

[ + – ] Changli Mini Solar підходить для тих, хто завжди мріяв про MINI Cooper Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $2090

Дизайн Changli Mini Solar натхненний популярним хетчбеком MINI Cooper. Трохи більше, ніж за 2000 доларів покупець отримує непогане оснащення.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї з підтримкою сенсорного введення. Крім цього передбачені кондиціонер, Bluetooth та мікрофон для дзвінків.

Changli Mini Solar надає руху малопотужний електромотор. Максимальна швидкість електромобіля обмежена на 50 км/год.

8. Changli PK-002

[ + – ] У Changli PK-002 передбачено вантажний відсік з пневматичним регулюванням. Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $2058

Changli PK-002 є ще одним електричним пікапам у цьому списку. Тут також є вантажний відсік із пневматичним регулюванням.

Усередині є інформаційно-розважальна система із сенсорним дисплеєм та стереосистемою. Передбачені кондиціонер, шкіряні сидіння та електричні склопідйомники.

Електромобіль у базовій комплектації оснащується заднім приводом. За доплату можна придбати навіть повнопривідний варіант цієї моделі.

7. R&Z SUV

[ + – ] R&Z SUV має багажник на даху для перевезення вантажу Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1990

"Малюк" Ford F-150 з кузовом кросовера може розмістити всередині до чотирьох людей. Він оснащується незалежною підвіскою та задніми гальмами.

За доплату є кондиціонер, обігрівач та електронні склопідйомники. Вже в базовій комплектації є багажник на даху, яким можна перевозити різний вантаж.

6. Changli 003

[ + – ] Changli 003 оснащений повним приводом і може проїхати легким бездоріжжям Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1988

Цей мініатюрний електромобіль у базовій комплектації оснащується повним приводом. Максимальна швидкість становить 44 км/год.

Усередині розташований двоколірний інтер'єр із 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. За доплату є кондиціонер і обігрівач.

5. MH S3

[ + – ] MH S3 нагадує мініатюрну версію позашляховиків Ford Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1811

Цей автомобіль пропонує чотири посадкові місця та великий багажник (для свого класу). Він оснащується електромотором із свинцево-кислотним акумулятором та може проїхати близько 80 км на одному заряді.

На задніх дверях розташоване запасне колесо. На відміну від багатьох інших автомобілів у списку, MH S3 має повністю дискові гальма на всіх чотирьох колесах.

4. Haibao Qiao Hu

[ + – ] Haibao Qiao Hu має привабливий дизайн Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1669

Haibao Qiao Hu має симпатичний дизайн та пропонує непогане оснащення. Усередині встановлена інформаційно-розважальна система із сенсорним дисплеєм.

Автомобіль оснащується електромотором із свинцево-кислотним акумулятором. Максимальна швидкість електрокара складає 39 км/год.

3. Explorer SUV

[ + – ] Explorer SUV доступний у кількох комплектаціях і може розмістити всередині до чотирьох осіб Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1482

Мініатюрний кросовер натхненний дизайном американських позашляховиків та доступний у кількох версіях. У базову версію входять інформаційно-розважальна система із сенсорним дисплеєм та електронні склопідйомники.

Максимальна швидкість Explorer SUV складає близько 39 км/год. Приблизна дальність ходу одному заряді — 75 км.

2. Minghong S1-PRO

[ + – ] Minghong S1-PRO пропонує чудове оснащення за 1265 доларів. Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1265

Тримісний Minghong S1-PRO пропонує багато обладнання за максимально дешеву вартість. Автомобіль має кондиціонер і мультимедійну систему з невеликим сенсорним дисплеєм.

Максимальна швидкість Minghong S1-PRO обмежена на 34 км/год. Він може підніматися на підйом під кутом до 30°.

1. Changli Nemica

[ + – ] Changli Nemica є найдешевшим автомобілем у світі Фото: alibaba.com

Початкова ціна: $1249

Дивно, але багато власників Changli Nemica заявляють про те, що електромобіль не ламається навіть через рік активного використання. Його корпус виготовлений із дешевих матеріалів, але може захистити водія та пасажирів від дощу.

Changli Nemica може проїхати близько 95 км без підзарядки. Усередині є стереосистема за допомогою Bluetooth, а за доплату можна оснастити автомобіль кондиціонером.

Раніше Фокус писав, що на автошоу в Індонезії презентували найдешевший автомобіль Toyota.