Сделай сам: представлен комплект для сборки самого маленького автомобиля в мире (фото)

Теперь любой желающий может собрать свой Peel P50. Стоимость комплекта для самостоятельной сборки начинается от 12 600 долларов.

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Любители миниатюрных автомобилей теперь могут самостоятельно собрать популярный Peel P50. Авто будет оснащено электромотором и сможет проехать почти где угодно. Об этом сообщили на сайте electrek.

Оригинальный Peel P50 был представлен еще в начале 1960-х годов. Это был самый маленький серийный автомобиль в мире.

Peel P50 позиционировался для недалеких городских поездок. У модели никогда не было задней передачи, но вместо этого у нее была ручка сзади.

[ + – ] Peel P50 является одним из самых маленьких автомобилей в мире Фото: Wikipedia

Производство автомобиля прекратилось в 1965 году. Спустя время бизнесмены смогли воскресить бренд и продолжить выпуск модели.

Компания P50 Cars создала реплику автомобиля, которая оснащается бензиновым двигателем или электромотором. Версия на электротяге выдает мощность 5,5 л.с. и может разгоняться до 45 км/ч.

[ + – ] В комплекте есть все необходимое для сборки Фото: P50 Cars

В комплект входят колеса, кузов, сиденье, руль, трансмиссия и почти все остальное, необходимое для сборки самого маленького в мире электромобиля. Полная сборка модели занимает около 50 часов. Если вы не хотите тратить время на постройку автомобиля, P50 Cars предлагает уже собранные автомобили.

Готовый электромобиль комплектуется освещением, звуковым сигналом, тормозами и зеркалами заднего вида. С левой стороны автомобиля есть одна единственная дверь.

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Стоимость комплекта для самостоятельной сборки начинается от 12 600 долларов. Полностью собранная модель обойдется в 16 970 долларов.

Ранее Фокус писал, что Ferrari выпустили оригинальный миниатюрный электромобиль в ретро-стиле.