Уходит эпоха: миниатюрный Smart fortwo снимут с производства до конца года

Спрос на компактные Smart резко упал в последние годы. Руководство компании проводит реорганизацию и делает ставку на более крупные кроссоверы.

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Smart отказывается от своей основной и самой популярной модели fortwo. Заказы на компактный двухместный хэтчбек прекратят принимать с конца апреля, то есть его производство будет прекращено в нынешнем году. Об этом стало известно благодаря мюнхенскому дилеру Smart, сообщает сайт Motor Talk.

Автосалон начал принимать заказы на 150 машин "прощальной" лимитированной версии Final Edition. От стандартного Smart fortwo они отличаются только расширенной комплектацией.

[ + – ] С 2019 года все Smart являются электрическими Фото: Mercedes-Benz

Smart fortwo — первая модель в истории немецкой марки. Ее выпускают с 1998 года и уже собрали свыше 2 миллионов авто. С 2019 года они предлагаются исключительно в электрическом исполнении Smart EQ fortwo, а в 2021 году прекратили выпуск четырехместного варианта forfour.

В последние годы спрос на городские Smart резко сократился, что отчасти обусловлено немалой ценой (от 21 940 евро) и небольшим запасом хода в 159 км. Модель покинула американский рынок, а в Китае ей пришлось конкурировать с гораздо более доступными авто вроде Wuling HongGuang Mini EV. Всего в мире за 2021 год продали 30,5 тыс. Smart fortwo, а за 2022 год — только 21,5 тыс.

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Еще одна причина отказа от модели — реорганизация Smart после того, как совладельцем компании наряду с Mercedes-Benz стал китайский концерн Geely. Ставку делают на более крупные модели — такие, как кроссовер Smart #1. Он поступил в продажу в Китае с сентября и до конца 2022 года нашел 9212 покупателей. Теперь он выходит и на европейский рынок, а на очереди — купе-кроссовер Smart #3.

Впрочем, компактная городская модель в линейке марки все же появятся. Ее назовут Smart #2 и представят до 2025 года.

Ранее Фокус сообщал, что с производства могут снять самый популярный кроссовер Ford.

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