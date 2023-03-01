Іде епоха: мініатюрний Smart fortwo знімуть з виробництва до кінця року

Попит на компактні Smart різко впав останніми роками. Керівництво компанії проводить реорганізацію та робить ставку на більші кросовери.

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Smart відмовляється від своєї основної та найпопулярнішої моделі fortwo. Замовлення на компактний двомісний хетчбек припинять приймати з кінця квітня, тобто його виробництво буде припинено цього року. Про це стало відомо завдяки мюнхенському дилеру Smart, повідомляє Motor Talk.

Автосалон почав приймати замовлення на 150 машин "прощальної" лімітованої версії Final Edition. Від стандартного Smart fortwo вони відрізняються лише розширеною комплектацією.

[ + – ] З 2019 року всі Smart є електричними. Фото: Mercedes-Benz

Smart fortwo – перша модель в історії німецької марки. Її випускають із 1998 року і вже зібрали понад 2 мільйони авто. З 2019 року вони пропонуються виключно в електричному виконанні Smart EQ Fortwo, а в 2021 році припинили випуск чотиримісного варіанта forfour.

В останні роки попит на міські Smart різко скоротився, що частково зумовлено чималою ціною (від 21 940 євро) та невеликим запасом ходу 159 км. Модель залишила американський ринок, а в Китаї їй довелося конкурувати з набагато доступнішими авто на зразок Wuling HongGuang Mini EV. Загалом у світі за 2021 рік продали 30,5 тис. Smart fortwo, а за 2022 рік – лише 21,5 тис.

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Ще одна причина відмови від моделі – реорганізація Smart після того, як співвласником компанії поряд із Mercedes-Benz став китайський концерн Geely. Ставку роблять на більші моделі — такі, як кросовер Smart #1. Він надійшов у продаж у Китаї з вересня і до кінця 2022 знайшов 9212 покупців. Тепер він виходить і на європейський ринок, а на черзі – купе-кросовер Smart #3.

Втім, компактна міська модель у лінійці марки все ж таки з'являться. Її назвуть Smart #2 і представлять до 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв, що з виробництва можуть зняти найпопулярніший кросовер Ford.

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