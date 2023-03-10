Менше нікуди: найкомпактніші автомобілі у світі

Деякі з представлених автомобілів ставали неймовірно популярними, а інші приводили компанії до банкрутства. Багато хто з них по-своєму інноваційний і здатний здивувати.

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Мікроавтомобілі рідко з'являються на обкладинках автомобільних журналів або стають предметом гордості своїх власників, але зручні в управлінні на вузьких міських вулицях. Фокус розповість про 10 найменших авто у світі, у розміри яких важко повірити.

Коли багато моделей з кожним поколінням стають все більшими і комфортнішими, мініатюрні авто здаються рідкісним виглядом. Проте в автоіндустрії іноді трапляються неймовірно маленькі автомобілі. Як правило, вони недорогі та не найпрактичніші, але придатні до експлуатації.

Такі моделі не можуть похвалитися великим багажником чи просторим інтер'єром. Попри це, ними зручно керувати, а паркування займає лічені секунди.

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ТОП-10 найменших автомобілів у світі:

10. Lumeneo Neoma

Lumeneo Neoma став фінансовим провалом компанії Фото: чума

Рік робити: 2013

Габарити:

довжина — 2690 мм;

ширина — 1600 мм;

висота — 1480 мм.

Французький міський електромобіль Lumeneo Neoma випускався лише один рік. Його головною проблемою стала ціна 28 900 доларів (без урахування вартості акумуляторної батареї).

Автомобіль став фінансовим провалом і продався мізерним тиражем у 10 екземплярах. 2013 року виробник оголосив про банкрутство.

Lumeneo Neoma оснащувався електромотором потужністю 48 л. Акумуляторна батарея ємністю 14,2 кВтг забезпечувала запас ходу 140 км.

9. Wuling Nano EV

Wuling Hong Guang Nano EV має неймовірно багате обладнання Фото: General Motors

Роки випуску: 2021 — наш час

Габарити:

довжина — 2497 мм;

ширина — 1526 мм;

висота — 1616 мм.

Wuling Nano EV коштує від 3000 доларів і пропонує багате оснащення. Вже в базовій моделі є кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистема і цифрова панель приладів.

Автомобіль розрахований на два посадкові місця та має невеликий багажник. Він отримав яскравий дизайн та доступний у кількох версіях.

Wuling Nano EV оснащений 32-сильним електромотором та батареєю на 28 кВтг. Максимальна швидкість становить 100 км/год, а заявлений запас ходу сягає 300 км.

8. Smart Fortwo

Smart Fortwo був розроблений інженерами Mercedes-Benz Фото: Smart

Роки випуску: 1998 — 2023

Габарити:

довжина — 2500 мм;

ширина — 1510 мм;

висота — 1500 мм.

Легендарний Smart Fortwo прославився завдяки своєму зручному компонування при компактних розмірах. Модель протрималася на конвеєрі 25 років. Цього року виробництво Smart Fortwo буде припинено.

Smart Fortwo, виходячи з назви, розрахований на два посадкові місця. Усередині не так і мало місця за рахунок продуманої конструкції.

Двигун розташовано ззаду, що дозволило звільнити більше місця спереду. Модель отримала безліч різних модифікацій, які пропонують цілий розсип двигунів та оснащення.

7. HMV Freeway

Заднє колесо HMV Freeway є провідним Фото: Bring a Trailer

Роки випуску: 1979 — 1982

Габарити:

довжина — 2920 мм;

ширина — 1350 мм;

висота — 1300 мм.

HMV Freeway випускала компанія High Mileage Vehicles з Бернсвілл, США. Усього з 1979 по 1982 рік було виготовлено 700 екземплярів.

В інтер'єрі встановлено лише одне сидіння. Також передбачено місце для багажу.

Автомобіль оснащувався чотиритактним одноциліндровим двигуном Tecumseh об'ємом 453 кубічних см. Він працював у парі з безступінчастою трансмісією з ремінним приводом.

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6. REVAi G-Wiz

REVAi G-Wiz продався тиражем понад 4000 одиниць Фото: Wikipedia

Роки випуску: 2001 — 2019

Габарити:

довжина — 2600 мм;

ширина — 1300 мм;

висота — 1500 мм.

Компактний індійський автомобіль REVAi G-Wiz продавався у 26 країнах світу. Модель пропонує два місця для дорослих, а також два додаткові місця ззаду для дітей.

У 2007 році ведучі популярного шоу Top Gear назвали REVAi G-Wiz "найгіршим автомобілем року". Попри це, виробнику вдалося продати понад 4000 одиниць цієї моделі.

Нові версії авто оснащувалися електромотором потужністю 17 к.с. Максимальна швидкість становить 80 км/год. Запас ходу однією заряді — до 120 км.

5. Kewet Buddy

Kewet Buddy оснащується малопотужним електромотором Фото: Wikipedia

Роки випуску: 2005 — 2013

Габарити:

довжина — 2440 мм;

ширина — 1430 мм;

висота — 1440 мм.

Тримісний електричний Kewet Buddy швидше схожий на іграшку, ніж справжній автомобіль. Однак, він придатний до експлуатації і може проїхати до 60 км на одному заряді.

Корпус авто виготовлений та склопластику. Решта деталей виготовлена з матеріалів, стійких до іржі.

Kewet Buddy оснащується електромотором потужністю 17 л. Максимальна швидкість становить 80 км/год.

4. Messerschmitt KR200

Для посадки всередину Messerschmitt KR200 потрібно було відкинути кабіну убік. Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1955 — 1964

Габарити:

довжина — 2819 мм;

ширина — 1219 мм;

висота — 1199 мм.

Триколісний автомобіль Messerschmitt KR200 випускався німецькою авіабудівною компанією. У 1950-х компаніях тимчасово заборонили випускати літаки, тому вона випустила новий продукт.

Messerschmitt KR200 оснащений 191-кубовим одноциліндровим двотактним двигуном потужністю 10 к.с. Максимальна швидкість становить 79 км/год.

Для посадки всередину потрібно було відкинути кабіну убік. Відсутність дверей дозволило знизити вагу до 230 кг.

3. BMW Isetta

BMW Isetta дозволив компанії впоратися з повоєнною кризою Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1955 — 1962

Габарити:

довжина — 2285 мм;

ширина — 1380 мм;

висота — 1340 мм.

Автолюбителі, почувши назву бренду BMW, насамперед представляють культові спортивні моделі або інноваційні електромобілі компанії. Проте далеко не всі люди подумають про мініатюрну модель Isseta.

Цей автомобіль дозволив BMW впоратися з повоєнною кризою, ставши неймовірно успішною моделлю. Тоді світ потребував наддешевих автомобілів, яким і був Isseta.

Спереду розташовані єдині двері, при відкритті яких кермо зміщується в бік для посадки всередину. Загалом модель пропонувала два посадкові місця.

Під капотом встановлений 245-кубовий двигун одноциліндровий потужністю 11 к.с. Максимальна швидкість становить 85 км/год.

2. Commuter Cars Tango

Commuter Cars Tango T600 є справжнім електричним суперкаром Фото: чума

Роки випуску: 2005 — наш час

Габарити:

довжина — 2600 мм;

ширина — 990 мм;

висота — 1520 мм.

У цьому неймовірно вузькому автомобілі важко розглянути неймовірну технологічну інновацію. Проте це справжнісінький електричний суперкар з унікальною конструкцією.

Топова версія Commuter Cars Tango T600 оснащена чотирма електромоторами з сумарним моментом, що крутить, 1400 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

За словами Commuter Cars, Tango є найбезпечнішим автомобілем у світі, що не є підтвердженою інформацією. Тим не менш, те, що всередині встановлений каркас безпеки, виготовлений за специфікаціями NASCAR — факт.

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1. Peel P50

Peel P50 офіційно визнаний найменшим серійним автомобілем у світі Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1963 — 1964

Габарити:

довжина — 1340 мм;

ширина — 990 мм;

висота — 1200 мм.

Звання найменшого автомобіля у світі утримує незвичайне авто Peel P50. У нього всього три колеса, одні бічні двері та одна фара.

Оригінальна модель випускалася лише з 1963 по 1964 рік, але набула настільки великої популярності, що виробництво відновила інша компанія у 2010 році.

Peel P50 оснащений 49-кубовим мотоциклетним двигуном потужністю 4,2 л. Він працює в парі з 3-ступінчастою механічною коробкою перемикання без задньої передачі.

Щоб розгорнути автомобіль, ззаду встановлено ручку. Водію достатньо вийти і самостійно повернути авто в потрібному напрямку, оскільки воно важить лише 59 кг.

Зараз Peel P50 доступний із бензиновим двигуном або електромотором. Вартість комплекту для самостійного складання починається від 12 600 доларів, а повністю зібрана модель коштуватиме 16 970 доларів.

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