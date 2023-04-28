Французский модный дом создал уникальный кабриолет в ретро-стиле (видео)
Celine Mini Moke создан для рекламной компании бренда La Collection de Saint-Tropez. Автомобиль получил множество новых декоративных элементов.
Модный дом Celine из Франции представил уникальный кабриолет Mini Moke в ретро-стиле. Автомобиль приурочен к выходу новой летней коллекции одежды. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Автомобиль создан для рекламной компании бренда La Collection de Saint-Tropez. Ролик был снят на побережье Французской Ривьеры.
Оригинальный Mini Moke выпускался с 1964 по 1993 год. Он задумывался как легкий военный автомобиль с неплохой проходимостью.
Спустя годы Mini Moke стал популярным среди любителей пляжного отдыха. Многие люди использовали его для туристических поездок.
Mini Moke от Celine окрашен в глянцевый зеленый оттенок хаки и украшен фирменным логотипом бренда. Внешний вид дополняет брезентовый капот с новой обивкой.
Интерьер автомобиля также был полностью изменен. Внутри появились новое деревянное рулевое колесо Triomphe, плетеные сиденья и приборная панель с деталями из коричневой кожи. Колесные диски кабриолета были украшены золотой подписью Triomphe.
Ранее Фокус писал, что на автосалоне в Шанхае представили новый Lexus RZ Outdoor.