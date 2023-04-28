Французский модный дом создал уникальный кабриолет в ретро-стиле (видео)

Celine Mini Moke создан для рекламной компании бренда La Collection de Saint-Tropez. Автомобиль получил множество новых декоративных элементов.

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Модный дом Celine из Франции представил уникальный кабриолет Mini Moke в ретро-стиле. Автомобиль приурочен к выходу новой летней коллекции одежды. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Автомобиль создан для рекламной компании бренда La Collection de Saint-Tropez. Ролик был снят на побережье Французской Ривьеры.

Оригинальный Mini Moke выпускался с 1964 по 1993 год. Он задумывался как легкий военный автомобиль с неплохой проходимостью.

Спустя годы Mini Moke стал популярным среди любителей пляжного отдыха. Многие люди использовали его для туристических поездок.

Mini Moke от Celine окрашен в глянцевый зеленый оттенок хаки и украшен фирменным логотипом бренда. Внешний вид дополняет брезентовый капот с новой обивкой.

Celine Mini Moke окрашен в глянцевый зеленый оттенок хаки Фото: celine.com

Интерьер автомобиля также был полностью изменен. Внутри появились новое деревянное рулевое колесо Triomphe, плетеные сиденья и приборная панель с деталями из коричневой кожи. Колесные диски кабриолета были украшены золотой подписью Triomphe.

В интерьер появилось новое рулевое колесо Фото: celine.com

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