Для серьезного бездорожья: электрокроссовер Lexus RZ получил экстремальную версию (фото)

Lexus RZ Outdoor получил внедорожные шины и обвес, а его клиренс увеличен. Сзади предусмотрено специальное крепление для перевозки велосипедов.

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На автосалоне в Шанхае представили новый Lexus RZ Outdoor. Электромобиль пока является концепт-каром, однако вскоре может стать серийным. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Lexus.

Сзади появилось крепление для перевозки велосипедов Фото: carscoops.com

Электромобиль Lexus RZ подготовили к бездорожью. Ему увеличили клиренс на 20 мм и установили внедорожные шины BF Goodrich размером 265/60R18. Днище прикрыто защитными пластинами. Кроме того, появились выраженный пластиковый обвес и дополнительная оптика.

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Капот и дверь багажника окрасили в черный цвет. В добавок, новый Lexus RZ Outdoor может перевозить сразу несколько велосипедов. Для этому на заднем бампере монтируется специальное крепление.

Кроссовер оснащен 313-сильной установкой Фото: Lexus

Силовая установка кроссовера осталась без изменений. Электромобиль Lexus RZ Outdoor оснащен двумя моторами суммарной мощностью 313 л. с. и батареей емкостью 71,4 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 160 км/ч, а его запас хода составляет 354 км.

Это не первая подобная модель повышенной проходимости от японской марки. Ранее внедорожные версии получили бензиновые кроссоверы Lexus.

Также Фокус сообщал, что электромобиль Lexus RZ вскоре появится в Украине.