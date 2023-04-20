Для серйозного бездоріжжя: електрокросовер Lexus RZ отримав екстремальну версію (фото)

Lexus RZ Outdoor отримав позашляхові шини та обвіс, а його кліренс збільшений. Ззаду передбачено спеціальне кріплення для перевезення велосипедів.

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На автосалоні у Шанхаї представили новий Lexus RZ Outdoor. Електромобіль поки що є концепт-каром, проте незабаром може стати серійним. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lexus.

Позаду з'явилося кріплення для перевезення велосипедів Фото: carscoops.com

Електромобіль Lexus RZ підготували до бездоріжжя Йому збільшили кліренс на 20 мм та встановили позашляхові шини BF Goodrich розміром 265/60R18. Днище прикрите захисними пластинами. Крім того, з'явилися пластиковий обвіс і додаткова оптика.

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Капот та двері багажника пофарбували у чорний колір. Крім того, новий Lexus RZ Outdoor може перевозити відразу кілька велосипедів. Для цього на задньому бампері монтується спеціальне кріплення.

Кросовер оснащений 313-сильною установкою Фото: Lexus

Силова установка кросовера залишилася без змін. Електромобіль Lexus RZ Outdoor оснащений двома двигунами сумарною потужністю 313 к. с. та батареєю ємністю 71,4 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за п'ять і розвиває 160 км/год, яке запас ходу становить 354 км.

Це не перша подібна модель підвищеної прохідності від японської марки. Раніше позашляхові версії отримали бензинові кросовери Lexus.

Також Фокус повідомляв, що електромобіль Lexus RZ незабаром з'явиться в Україні.