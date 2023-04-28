Французький модний дім створив унікальний кабріолет у ретростилі (відео)

Celine Mini Moke створено для рекламної компанії бренду La Collection de Saint-Tropez. Автомобіль отримав багато нових декоративних елементів.

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Французький модний дім Celine презентував унікальний кабріолет Mini Moke у ретростилі. Автомобіль присвячений виходу нової літньої колекції одягу. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Автомобіль створений для рекламної компанії бренду La Collection de Saint-Tropez. Ролик було знято на узбережжі Французької Рів'єри.

Оригінальний Mini Moke випускали з 1964 до 1993 року. Його задумували як легкий військовий автомобіль із непоганою прохідністю.

Через роки Mini Moke став популярним серед любителів пляжного відпочинку. Багато людей використовували його для подорожей.

Mini Moke від Celine пофарбований у глянсовий зелений відтінок хакі та прикрашений фірмовим логотипом бренду. Зовнішній вигляд доповнює брезентовий капот із новою оббивкою.

Celine Mini Moke пофарбований у глянсовий зелений відтінок хакі Фото: celine.com

Інтер'єр автомобіля також було повністю змінено. Усередині з'явилися нове дерев'яне рульове колесо Triomphe, плетені сидіння та панель приладів із деталями з коричневої шкіри. Колісні диски кабріолета були прикрашені золотим підписом Triomphe.

В інтер'єр з'явилося нове кермо Фото: celine.com

Раніше Фокус писав, що на автосалоні в Шанхаї представили новий Lexus RZ Outdoor.