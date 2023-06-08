Машини мрії: найнезвичайніші автомобільні концепти всіх часів (фото)

Деякі з цих концепт-карів настільки сильно випередили час, що їх технології знайшли своє застосування лише через кілька десятків років. Вони все ще здатні здивувати автолюбителів своїми сміливими рішеннями.

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Концепт-кари допомагають автовиробникам показати напрямок своїх брендів і стежити за реакцією публіки на розробки. Більшість з них так і не надійшли в серійне виробництво, але вплинули на всю автомобільну індустрію. Фокус розповість про найнезвичайніші концепти кожного десятиліття, починаючи з 1950-х років.

Дизайнери та інженери регулярно створюють ефектні концепт-кари, які приваблюють публіку своїми сміливими рішеннями. Ми зосередимося на незвичайних концептах, які не схожі на інші автомобілі.

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Найнезвичайніші автомобільні концепти 1950-х:

GM XP-21 Firebird

GM XP-21 Firebird повинен був оснащуватися реактивним двигуном Фото: General Motors

Дата презентації: 1953 рік

У 1953 році світ побачив, як би виглядав гібрид винищувача та автомобіля. Концепт-кар GM XP-21 Firebird був натхненний авіацією і мав оснащуватися реактивним двигуном.

За задумом, водій сідав усередину через відкидну кабіну. Інтер'єр був розрахований лише на одне посадкове місце.

Ford Nucleon

Ford Nucleon був розрахований на роботу з ядерним реактором Фото: Ford

Дата презентації: 1958 рік

У 1950-х роках вчені активно працювали над ядерними технологіями. Концепт-кар Ford Nucleon демонстрував, як виглядали автомобілі з компактним ядерним реактором на борту.

Ford Nucleon отримав незвичайний дизайн із великими передніми та задніми звисами кузова. За задумом, на одній капсулі з ядерним паливом автомобіль міг проїхати близько 8000 км.

Alfa Romeo BAT

Alfa Romeo BAT були створені спільно з ательє Bertone Фото: Wikimedia Commons

Дата презентації: 1953, 1954 та 1955 рік

Alfa Romeo BAT є спільним проектом італійського автовиробника та кузовного ательє Bertone. З 1953 по 1955 було представлено три концепт-кара: BAT 5, BAT 7 і BAT 9.

Дизайн усіх трьох автомобілів був натхненний кажаном. Унікальною рисою моделей стали незвичайні задні панелі, що імітують крила.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 1960-х:

Ford Seattle-Ite XXI

У Ford Seattle-Ite XXI були змінні передні частини Фото: Ford

Дата презентації: 1962 рік

Ford Seattle-Ite XXI по праву можна вважати одним із найекстравагантніших концепт-карів 1960-х. Деякі інженерні рішення справили справжній фурор серед тих автолюбителів.

Передбачалося, що у Ford Seattle-Ite XXI будуть змінні передні частини, які змінюють не лише зовнішній вигляд, а й силову установку. Наприклад, для міста можна було використовувати двигун з низькою витратою палива, а для поїздок між містами потужний V8.

Спереду було встановлено чотири керовані колеса. Усередині можна було знайти навігаційний комп'ютер, який також показував інформацію про погоду та стан авто.

AMC Amitron

AMC Amitron розвивав ідею електромобілів ще у 1960-х роках Фото: Wikipedia

Дата презентації: 1967 рік

Електромобілі набули своєї популярності тільки до кінця 2000-х років з виходом Tesla Roadster. Проте компанія American Motors Corporation думала про створення електрокара ще в 1960-х роках.

AMC Amitron відрізнявся компактними габаритами та клиноподібним кузовом із прихованими передніми фарами. Тоді багатьом потенційним покупцям ідея видалася дивною та не перспективною, тому від моделі вирішили відмовитися.

Lamborghini Marzal

Дизайн Lamborghini Marzal випередив свій час Фото: Wikipedia

Дата презентації: 1967 рік

Lamborghini Marzal був створений спільно з кузовним ательє Bertone і сильно відрізнявся від усіх автомобілів 1960-х. Спорткар мав клиноподібний силует, який стане популярним у багатьох спортивних автомобілів лише наступного десятиліття.

Також привертає увагу незвичайне бічне скління концепту. Вони відкривають вид на інтер'єр із чотирма посадочними місцями.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 1970-х:

Nissan 126X

Передні індикатори показували, як сильно розганяється автомобіль Фото: Nissan

Дата презентації: 1970 рік

Концепт-кар Nissan 126X відрізняється клиноподібним силуетом та оригінальними інженерними рішеннями. В отворах на передній частині авто були встановлені світлові індикатори, які показували різні кольори, залежно від ступеня розгону авто.

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Nissan 126X оснащувався 3,0-літровим шестициліндровим двигуном, який встановлювався поперечно за спиною водія та його пасажирів. Також концепт пропонував систему повного приводу, що було інноваційним рішенням для автомобілів тих років.

Volvo VESC

Volvo VESC оснащувався революційними системами безпеки Фото: Volvo

Дата презентації: 1972 рік

Компанія Volvo прославилася завдяки випуску одних із найбезпечніших автомобілів у світі. Концепт-кар VESC (Volvo Experimental Safety Car) зводить цю ідею в абсолют.

Для підвищення безпеки автомобіль отримав незвичайну обтічну форму кузова та великі передній та задній бампера. Автомобіль також отримав вбудований каркас безпеки, антиблокувальну систему, систему автоматичного відключення подачі палива та кілька подушок безпеки.

Mercedes-Benz C111-III Diesel

Mercedes-Benz C111-III Diesel встановив декілька рекордів швидкості Фото: Wikipedia

Дата презентації: 1977 рік

Незвичайний обтічний суперкар Mercedes-Benz C111-III Diesel зовні нагадує економний спорткар Volkswagen XL1, але з'явився майже на 40 років раніше. Автомобіль було створено спеціально для того, щоб встановити одразу кілька рекордів швидкості.

Під сріблястим кузовом ховався 3-літровий рядний п'ятициліндровий дизельний двигун із турбонаддувом потужність 230 к.с. Це дозволяло обтічному автомобілю розвивати швидкість понад 320 км/год.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 1980-х:

Citroen Karin

У Citroën Karin три сидіння, як у суперкара McLaren F1 Фото: Stellantis

Дата презентації: 1980 рік

Citroën Karin є тримісним купе з незвичайною кабіною та трикутним кузовом. Великі фари займали майже всю передню частину авто.

Автомобіль оснащувався гідропрневматичною підвіскою як у моделей DS і відрізнявся футуристичним інтер'єром. Зовнішній вигляд доповнювали незвичайні двері типу "крило чайки".

Italdesign Machimoto

Italdesign Machimoto є гібридом автомобіля та мотоцикла Фото: Wikipedia

Дата презентації: 1986 рік

Italdesign у 1980-х показали, що буде, якщо об'єднати автомобіль та мотоцикл. Концепт-кар Machimoto пропонує шість місць, кожне з яких є сідлом від мотоцикла.

Попри ефектний зовнішній вигляд, Italdesign Machimoto заснований на хетчбеку Volkswagen Golf. Під капотом розташований 1,8-літровий двигун потужністю близько 140 к.с.

Cadillac Voyage and Solitaire

Cadillac Voyage and Solitaire балансує між футуризмом та ретростилем Фото: General Motors

Дата презентації: 1988 рік

Концепт-кар Cadillac Voyage and Solitaire балансує між футуризмом та ретростилем. Цей седан відрізняється обтічним кузовом із закритими колісними арками, як у автомобілів 1950-х.

Під капотом розташований 4,5-літровий двигун V8, а потужність передавалася на чотири колеса завдяки системі повного приводу. Також модель пропонувала інноваційний інтер'єр з камерою заднього виду та супутниковою навігацією.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 1990-х:

Renault Argos

Renault Argos важить лише 750 кг

Дата презентації: 1994 рік

Renault Argos є незвичайним родстером, який важить лише 750 кг. Концепт-кар пропонував три посадкові місця, а його кузов був виготовлений із дуже легких матеріалів.

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Бічні дзеркала та бічні двері могли сховатися в кузов, коли вони не були потрібні. Під капотом було встановлено 1,2-літровий чотирициліндровий двигун, який працював у парі з автоматичною коробкою передач.

Mercedes-Benz VRC

Mercedes-Benz VRC повинен був замінити покупцям одразу кілька автомобілів Фото: Mercedes-Benz

Дата презентації: 1995 рік

В 1995 році Mercedes-Benz представили незвичайний концепт-кар VRC (Vario Research Car), який підходив для тих, хто хоче отримати максимум можливостей з одним автомобілем. За задумом розробників, кузовні панелі авто можна було швидко замінити у дилера, перетворивши кабріолет на універсал, пікап чи купе.

Ідея виявилася надто спірною, оскільки модель могла створити велику конкуренцію для інших автомобілів Mercedes-Benz. У результаті це авто так і не надійшло у виробництво.

Ford 021C

Дизайн Ford 021C випередив свій час Фото: Ford

Дата презентації: 1999 рік

Компактний седан Ford 021C мав незвичайний футуристичний дизайн. Дизайн концепт-кара створив промисловий дизайнер Марк Ньюсон, який раніше не працював з автомобілями.

Ford 021C оснащувався 1,6-літровим бензиновим двигуном. Він працював у парі з автоматичною коробкою передач.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 2000-х:

Buick Blackhawk

Дизайн Buick Blackhawk виконаний у стилі американських автомобілів 1950-х років Фото: General Motors

Дата презентації: 2000 рік

Незвичайний кабріолет у ретростилі Buick Blackhawk натхненний культовими американськими моделями 1950-х років. Довгий автомобіль оснащувався жорстким дахом та прихованими передніми фарами.

Під капотом розташований 7,5-літровий двигун V8 потужністю 463 к.с. Він працював у парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач.

Hyundai Neos

Hyundai Neos мав підняти престиж південнокорейського бренду Фото: Hyundai

Дата презентації: 2000 рік

Концепт-кар Hyundai Neos нагадує американські хот-роди і мав показати, що корейський бренд здатний випускати не лише дешеві моделі. Спортивний двомісний родстер був виконаний у ретростилі.

Автомобіль оснащувався 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 253 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 5 секунд.

Alfa Romeo BAT 11

Alfa Romeo BAT 11 створений спільно з ательє Bertone Фото: Alfa Romeo

Дата презентації: 2008 рік

Alfa Romeo BAT 11 продовжує ідею однойменних концепт-карів 1950-х років. Цей концепт також було створено спільно з ательє Bertone.

Alfa Romeo BAT 11 отримав незвичайний кузов із задніми панелями, які імітують крила. Концепт-кар заснований на спортивному автомобілі 8C Competizione.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 2010-х:

Cadillac Ciel

Cadillac Ciel мав стати найрозкішнішою моделлю бренду Фото: Wikipedia

Дата презентації: 2011 рік

Величезний чотиридверний кабріолет Cadillac Ciel нагадав публіці про те, що раніше бренд випускав одні з найрозкішніших автомобілів у світі. Задні двері відчинялися проти ходу, як у багатьох моделей Rolls-Royce.

Cadillac Ciel оснащувався гібридною силовою установкою з 3,6-літровим двигуном V6 та електромотором потужністю 425 к.с. Автомобіль планували запустити у виробництво, але згодом від цієї ідеї вирішили відмовитися.

Nissan IDx Nismo

Nissan IDx Nismo міг розганятися до сотні за 7 секунд Фото: Nissan

Дата презентації: 2013 рік

Заряджений хетчбек Nissan IDx Nismo отримав незвичайний дизайн із елементами ретростилю. Відмінною рисою концепт-кара став бічний вихлоп та широкі колісні арки.

На концепт планували встановлювати 1,6-літровий турбований двигун потужністю 230 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займав 7 секунд.

Volkswagen ID. Buggy

Volkswagen ID. Buggy продовжує ідею баггі Meyers Manx Фото: Wikipedia

Дата презентації: 2019 рік

Volkswagen ID. Buggy є пляжним баггі на електротязі. Дизайн концепт-кара натхненний моделлю Meyers Manx, яка була заснована на Volkswagen Beettle.

Volkswagen ID. Buggy оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 201 к.с. Їх живить акумуляторна батарея ємністю 62 кВт·год.

Найнезвичайніші автомобільні концепти 2020-х:

Mercedes-Benz VISION AVTR

Mercedes-Benz VISION AVTR створено до прем'єри фільму "Аватар: Шлях води" Фото: Mercedes-Benz

Дата презентації: 2020 рік

Mercedes-Benz VISION AVTR є уявленням бренду про те, як мають виглядати автомобілі майбутнього. Концепт-кар створено до прем'єри фільму "Аватар: Шлях води".

Mercedes-Benz VISION AVTR оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 475 к.с. Також автомобіль підтримує інноваційну технологію швидкого заряджання, яка дозволяє поповнити запас акумуляторної батареї з 0 до 100% всього за 15 хвилин.

Mini Vision Urbanaut

Mini Vision Urbanaut оснащений системами автономного водіння Фото: MINI

Дата презентації: 2020 рік

Електричний автономний мінівен Mini Vision Urbanaut показує, що британський бренд планує суттєво розширити свій модельний ряд. Концепт-кар відрізняється мінімалістичним дизайном і пропонує революційні технології.

Усі сидіння в інтер'єрі можна розвертати на 360 градусів. Завдяки цьому салон можна перетворити на затишний житловий простір.

Audi Activesphere

У Audi Activesphere немає панелі приладів Фото: Audi

Дата презентації: 2023 рік

Футуристичний кросовер Audi Activesphere пропонує багато інноваційних рішень. В інтер'єрі немає панелі приладів, тому що всі дані проєктуються на лобове скло.

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