Volkswagen представив недорогий кросовер для подорожей (фото)

Пакет Basecamp для Volkswagen Atlas Cross Sport обійдеться у 2774 долари. До нього включено нові колісні диски, зовнішнє оздоблення і розширювачі колісних арок.

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Кросовер Volkswagen Atlas Cross Sport отримав пакет Basecamp для подорожей. Він робить модель більш пристосованою до бездоріжжя. Про це повідомили на сайті Motor1.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp вирізняється новим чорно-сріблястим зовнішнім оздобленням. Також кросовер отримав матові чорні розширювачі колісних арок із вбудованими бризковиками.

На бічних порогах, а також передньому і задньому бамперах з'явилися сталеві пластини. Вони захищають кузов авто на бездоріжжі. Крім цього ззаду встановлено фаркоп.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp вирізняється доопрацьованим кузовним обвісом Фото: Volkswagen

На Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp встановлено 17-дюймові колісні диски fifteen52 Traverse MX. Вони взуті у позашляхові шини та доступні у двох кольорах — Frosted Glass і Radiant Silver.

На Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp встановлено 17-дюймові колісні диски Фото: Volkswagen

Повний комплект доопрацювань обійдеться у 2650 доларів для кросовера Volkswagen Atlas. Для моделі Atlas Cross Sport його вартість становить 2774 долари. Усі нові деталі можна купити окремо.

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Volkswagen Atlas Cross Sport доступний із двома двигунами на вибір. Базова версія оснащена 2,0-літровим турбомотором потужністю 235 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Також пропонується 3,6-літровий двигун V6 потужністю 276 к.с. і 361 Нм крутного моменту.

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