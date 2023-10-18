На украинский рынок возвращается известный автопроизводитель: какие модели появятся (фото)

SsangYong возвращается в Украину под новым названием KG Mobility. На первых порах предложат две рамных модели с дизельным двигателем.

Related video

В Украине появятся автомобили марки KG Mobility. Именно так теперь называется южнокорейский бренд SsangYong. Об этом сообщается на сайте украинского его представительства.

Автопроизводитель из Южной Кореи возвращается на украинский рынок после нескольких лет отсутствия. Дилерские центры KG Mobility появятся в 9 областях нашей страны.

Стандартный KG Mobility Musso Фото: SsangYong Удлиненный KG Mobility Grand Musso Фото: SsangYong

На первом этапе в Украине начнут продавать обновленный недавно пикап KG Mobility/SsangYong Musso. Это четырехдверный рамный пикап на базе внедорожника Rexton второго поколения.

Важно

Honda CR-V 2023 и флагман Mazda: какие новые авто появятся в Украине до конца года (фото)

Новый KG Mobility Musso предложат в стандартной 5,1-метровой версии и удлиненном 5,4-метровой модели Grand Musso. В последнем случае у пикапа богатое оснащение – кожаный салон, виртуальный щиток приборов, двухзонный климат-контроль, парктроник, подогрев и вентиляция сидений.

Топовая версия получила виртуальную панель приборов Фото: SsangYong

Пикап KG Mobility оснащен 2,2-литровым турбодизелем. В стандартном Musso он развивает 181 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. В Grand Musso мощность несколько выше (187 л. с.) и установлен 6-ступенчатый автомат. В обоих модификациях предусмотрен полный привод с блокировкой центрального дифференциала.

Ранее Фокус рассказывал про недорогой электрокроссовер от KG Mobility с запасом хода более 400 км.

Также мы писали, что в Украине появился новый Mitsubishi Outlander.