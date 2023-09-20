На рынок выходит недорогой корейский электрокроссовер с богатой комплектацией (фото)
KG Mobility Torres EVX получил 207-сильный мотор, а его запас хода превышает 400 км. У кроссовера большой багажник и богатая комплектация.
Компания KG Mobility (ранее известная как SsangYong) начала производство электрической версии кроссовера Torres. На родине, в Южной Корее, он уже доступен для заказа по цене от 47,5 млн вон ($35 830), а вскоре появится и в Европе. Подробности модели опубликовали на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Новый KG Mobility Torres EVX (именно так назвали электрокроссовер) оснащен 207-сильным мотором на передней оси и батареей от BYD емкостью 73,4 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 433 км.
От бензинового собрата электромобиль SsangYong/KG Mobility Torres EVX отличается дизайном передней части – у него отсутствует решетка радиатора и появилась тоненькая диодная оптика. Новый дизайн увеличил размеры авто.
Габариты KG Mobility Torres EVX:
- длина – 4715 мм;
- ширина – 1890 мм;
- высота – 1735 мм;
- колесная база – 2680 мм.
Салон кроссовера также претерпел изменения. На передней панели установлены два дисплея, а вот тачскрин климат-контроля убрали. У электрокара огромный 839-литровый багажник.
Комплектация KG Mobility Torres EVX довольно богатая – в "базе" есть 8 подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, адаптивный круиз-контроль.
Топовая версия добавляет кожаный салон и подогрев задних кресел. У всех KG Mobility Torres EVX предусмотрены системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.
Ранее Фокус сообщал, что кроссовер KG Mobility Torres EVX получил грузовую версию.
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