В Китае создали бюджетный электрокроссовер за $18 000 с запасом хода 500 км (фото)

Hozon Neta X — недорогой 4,6-метровый электрокроссовер мощностью 163 л. с. Базовая версия модели получила большой тачскрин и электропривод двери багажника.

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Опубликованы фото нового электромобиля Hozon Neta X. Недорогой китайский кроссовер придет на смену модели Neta U-II и поступит в продажу до конца 2023 года по цене примерно от $18 000. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Hozon Neta X – пятиместный электрокроссовер с нестандартным дизайном. У него выраженный "нос", тоненькая диодная оптика и рельефные боковины. Задние стойки окрашены в черный цвет, что создает эффект "парящей" крыши.

Электрокар оснащен 163-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Размеры Hozon Neta X 2023:

длина – 4619 мм;

ширина – 1860 мм;

высота – 1628 мм;

колесная база – 2770 мм.

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В салоне руль скошен снизу, а передние сиденья разделены высокой консолью. Китайский электромобиль Hozon Neta X получил небольшой цифровой щиток приборов и огромный тачскрин.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Базовая комплектация Hozon Neta X включает люк, подогрев сидений и электропривод двери багажника, а среди опций есть парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

Электрокроссовер Hozon Neta X оснащен 163-сильным мотором, а его максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 51,8 и 62 кВт∙ч: запас хода составит 401 и 501 км, соответственно.

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