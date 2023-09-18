Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)

Электрокар Stella Terra получил солнечные панели на крыше и капоте. Он способен развить 145 км/ч и проехать 630 км на полном заряде батарей.

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В Нидерландах разработали необычный электромобиль Stella Terra с солнечными батареями. Прототип модели уже проходит испытания. Об этом сообщается на сайте команды Solar Team Eindhoven.

Stella Terra способен развить 145 км/ч

Эта команда прославилась созданием гоночных авто на солнечных батареях. Они четыре раза подряд побеждали в соревнованиях World Solar Challenge в Австралии и неоднократно демонстрировали свои возможности в различных автопробегах.

У авто вытянутый обтекаемый силуэт

Теперь же в Solar Team Eindhoven решили сделать первый шаг от гоночных прототипов к серийному авто. Stella Terra – это небольшой четырехместный электрокар весом всего 1200 кг. У него обтекаемый силуэт с вытянутой задней частью.

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Характеристики Stella Terra пока полностью не разглашают. Электромобиль способен развить 145 км/ч. Расположенные на капоте и крыше солнечные батареи обеспечивают запас хода в 630 км при полном заряде батарей, что позволяет не подключать авто к электросети. Зарядка происходит как на ходу, так и во время стоянки (в этом случае солнечные панели раскладываются и увеличивают площадь).

Электрокар сейчас проходит испытания

Новый Stella Terra уже прошел первые тесты в Нидерландах. Следующий этап – испытания в Марокко в октября: электрокар проедет 1000 км и финиширует в пустыне Сахара.

Следует отметить, что ранее еще одна компания из Нидерландов уже начала выпуск авто на солнечных батареях, но дебютная модель получилась слишком дорогой.

Также Фокус писал, что в Китае появился конкурент Tesla с автопилотом и запасом хода свыше 600 км.