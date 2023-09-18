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Авто

Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)

авто на солнечных батареях, Stella Terra, электромобиль Stella Terra
На крыше электрокара раскладываются солнечные панели

Электрокар Stella Terra получил солнечные панели на крыше и капоте. Он способен развить 145 км/ч и проехать 630 км на полном заряде батарей.

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В Нидерландах разработали необычный электромобиль Stella Terra с солнечными батареями. Прототип модели уже проходит испытания. Об этом сообщается на сайте команды Solar Team Eindhoven.

авто на солнечных батареях, Stella Terra, электромобиль Stella Terra Fullscreen
Stella Terra способен развить 145 км/ч

Эта команда прославилась созданием гоночных авто на солнечных батареях. Они четыре раза подряд побеждали в соревнованиях World Solar Challenge в Австралии и неоднократно демонстрировали свои возможности в различных автопробегах.

авто на солнечных батареях, Stella Terra, электромобиль Stella Terr Fullscreen
У авто вытянутый обтекаемый силуэт

Теперь же в Solar Team Eindhoven решили сделать первый шаг от гоночных прототипов к серийному авто. Stella Terra – это небольшой четырехместный электрокар весом всего 1200 кг. У него обтекаемый силуэт с вытянутой задней частью.

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Характеристики Stella Terra пока полностью не разглашают. Электромобиль способен развить 145 км/ч. Расположенные на капоте и крыше солнечные батареи обеспечивают запас хода в 630 км при полном заряде батарей, что позволяет не подключать авто к электросети. Зарядка происходит как на ходу, так и во время стоянки (в этом случае солнечные панели раскладываются и увеличивают площадь).

авто на солнечных батареях, Stella Terra, электромобиль Stella Terr Fullscreen
Электрокар сейчас проходит испытания

Новый Stella Terra уже прошел первые тесты в Нидерландах. Следующий этап – испытания в Марокко в октября: электрокар проедет 1000 км и финиширует в пустыне Сахара.

Следует отметить, что ранее еще одна компания из Нидерландов уже начала выпуск авто на солнечных батареях, но дебютная модель получилась слишком дорогой.

Также Фокус писал, что в Китае появился конкурент Tesla с автопилотом и запасом хода свыше 600 км.