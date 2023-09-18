Не потребує зарядки: у Нідерландах створили інноваційний електромобіль (фото)
Електрокар Stella Terra отримав сонячні панелі на даху і капоті. Він здатний розвинути 145 км/год і проїхати 630 км на повному заряді батарей.
У Нідерландах розробили незвичайний електромобіль Stella Terra із сонячними батареями. Прототип моделі вже проходить випробування. Про це повідомляється на сайті команди Solar Team Eindhoven.
Ця команда прославилася створенням гоночних авто на сонячних батареях. Вони чотири рази поспіль перемагали в змаганнях World Solar Challenge в Австралії та неодноразово демонстрували свої можливості в різних автопробігах.
Тепер же в Solar Team Eindhoven вирішили зробити перший крок від гоночних прототипів до серійного авто. Stella Terra — це невеликий чотиримісний електрокар вагою всього 1200 кг. У нього обтічний силует із витягнутою задньою частиною.
Характеристики Stella Terra поки що повністю не розголошують. Електромобіль здатний розвинути 145 км/год. Розташовані на капоті та даху сонячні батареї забезпечують запас ходу в 630 км за повного заряду батарей, що дає змогу не підключати авто до електромережі. Зарядка відбувається як на ходу, так і під час стоянки (у цьому випадку сонячні панелі розкладаються та збільшують площу).
Новий Stella Terra вже пройшов перші тести в Нідерландах. Наступний етап — випробування в Марокко в жовтні: електрокар проїде 1000 км і фінішує в пустелі Сахара.
Слід зазначити, що раніше ще одна компанія з Нідерландів уже почала випуск авто на сонячних батареях, але дебютна модель вийшла занадто дорогою.
Також Фокус писав, що в Китаї з'явився конкурент Tesla з автопілотом і запасом ходу понад 600 км.