Не потребує зарядки: у Нідерландах створили інноваційний електромобіль (фото)

Електрокар Stella Terra отримав сонячні панелі на даху і капоті. Він здатний розвинути 145 км/год і проїхати 630 км на повному заряді батарей.

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У Нідерландах розробили незвичайний електромобіль Stella Terra із сонячними батареями. Прототип моделі вже проходить випробування. Про це повідомляється на сайті команди Solar Team Eindhoven.

Stella Terra здатний розвинути 145 км/год

Ця команда прославилася створенням гоночних авто на сонячних батареях. Вони чотири рази поспіль перемагали в змаганнях World Solar Challenge в Австралії та неодноразово демонстрували свої можливості в різних автопробігах.

У авто витягнутий обтічний силует

Тепер же в Solar Team Eindhoven вирішили зробити перший крок від гоночних прототипів до серійного авто. Stella Terra — це невеликий чотиримісний електрокар вагою всього 1200 кг. У нього обтічний силует із витягнутою задньою частиною.

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Характеристики Stella Terra поки що повністю не розголошують. Електромобіль здатний розвинути 145 км/год. Розташовані на капоті та даху сонячні батареї забезпечують запас ходу в 630 км за повного заряду батарей, що дає змогу не підключати авто до електромережі. Зарядка відбувається як на ходу, так і під час стоянки (у цьому випадку сонячні панелі розкладаються та збільшують площу).

Електрокар зараз проходить випробування

Новий Stella Terra вже пройшов перші тести в Нідерландах. Наступний етап — випробування в Марокко в жовтні: електрокар проїде 1000 км і фінішує в пустелі Сахара.

Слід зазначити, що раніше ще одна компанія з Нідерландів уже почала випуск авто на сонячних батареях, але дебютна модель вийшла занадто дорогою.

Також Фокус писав, що в Китаї з'явився конкурент Tesla з автопілотом і запасом ходу понад 600 км.