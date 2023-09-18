Автопилот и запас хода свыше 600 км: в Китае представили стильного конкурента Tesla (фото)

Новый Nio EC6 — электрический 4,8-метровый купе-кроссовер с элегантным дизайном. Он получил 490-сильную установку и разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с.

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Китайская компания Nio презентовала второе поколение электрокроссовера EC6. Модель поступает в продажу по цене от 358 000 до 416 000 юаней ($49 200 – 57 200) и будет представлена в Европе. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электрокроссовер стартует до 100 км/ч за 4,4 с Фото: autohome.com.cn

Новый Nio EC6 – обтекаемый купе-кроссовер со стремительным дизайном. У него аркообразный силуэт с выраженным "носом", тоненькие диодные фары и фонари на всю ширину кузова.

Габариты Nio EC6 2023:

длина – 4849 мм;

ширина – 1995 мм;

высота – 1697 мм;

колесная база – 2915 мм.

В салоне установлен большой портретный тачскрин Фото: autohome.com.cn

Салон Nio EC6 отделан кожей и деревом. Китайский электромобиль получил виртуальную панель приборов и 12,8-дюймовый портретный тачскрин. Объем багажника составляет 594-1402 л.

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Передние и задние сиденья в топовой версии оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией. Также комплектация включает панорамную крышу и 1000-ватную аудиосистему с 23 динамиками, а за доплату предложен автопилот.

В топовой версии передние и задние сиденья получили электропривод Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Nio EC6 получил два мотора на 490 л. с. и 700 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

На выбор предложены два варианта батареи – емкостью 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 495 и 630 км, соответственно.

Ранее Фокус рассказывал, что Geely показали дешевый электрокроссовер за $18 500 с запасом хода 650 км.

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