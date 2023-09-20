У Китаї створили бюджетний електрокросовер за $18 000 із запасом ходу 500 км (фото)

Hozon Neta X — недорогий 4,6-метровий електрокросовер потужністю 163 к. с. Базова версія моделі отримала великий тачскрін та електропривод дверей багажника.

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Опубліковано фото нового електромобіля Hozon Neta X. Недорогий китайський кросовер прийде на зміну моделі Neta U-II і надійде в продаж до кінця 2023 року за ціною приблизно від $18 000. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Hozon Neta X — п'ятимісний електрокросовер з нестандартним дизайном. У нього виражений "ніс", тоненька діодна оптика і рельєфні боковини. Задні стійки пофарбовані в чорний колір, що створює ефект "ширяючого" даху.

Електрокар оснащений 163-сильним мотором Фото: CarNewsChina

Розміри Hozon Neta X 2023:

довжина — 4619 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1628 мм;

колісна база — 2770 мм.

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У салоні кермо скошене знизу, а передні сидіння розділені високою консоллю. Китайський електромобіль Hozon Neta X отримав невеликий цифровий щиток приладів і величезний тачскрін.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: CarNewsChina

Базова комплектація Hozon Neta X охоплює люк, підігрів сидінь і електропривод дверей багажника, а серед опцій є паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння.

Електрокросовер Hozon Neta X оснащений 163-сильним мотором, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год. На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 51,8 і 62 кВт∙год: запас ходу становитиме 401 і 501 км, відповідно.

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