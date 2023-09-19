Люкс за $340 000: новий флагман General Motors уперше помічений на дорогах (фото)

Електромобіль Cadillac Celestiq — розкішна модель представницького класу, зібрана вручну. Ліфтбек оснащений 600-сильною установкою, а його запас ходу перевищує 500 км.

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Новий Cadillac Celestiq 2024 вперше помітили на дорогах. Флагманський електромобіль від концерну General Motors засвітився під час рекламної фотосесії. Знімки з 'явилися на сайті Autoevolution.

Розкішний ліфтбек вирізняється витягнутим силуетом Фото: autoevolution.com

Електромобіль Cadillac Celestiq має вельми нестандартний вигляд. У нього низький витягнутий силует із великим заднім звисом кузова. Оригінальний вигляд мають двосекційні задні ліхтарі.

Виробництво Cadillac Celestiq 2024 стартує в грудні. Модель збиратимуть вручну і за перший рік випустять тільки 400 машин, тому за нею вже вишикувалася черга.

Електрокар помітили під час рекламної фотосесії Фото: autoevolution.com

Електрокар коштуватиме від 340 000 доларів, тобто стане найдорожчою моделлю General Motors. Конкурентами моделі називають електрифіковані Bentley і Rolls-Royce.

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Новий Cadillac Celestiq — великий ліфтбек завдовжки понад 5 метрів. Він оснащений двома моторами сумарною потужністю 600 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його запас ходу перевищує 500 км.

Усередині може бути встановлено до семи дисплеїв Фото: General Motors

Усі авто створюватимуться за індивідуальним замовленням, тобто покупець зможе обрати ексклюзивне оздоблення салону. Усередині встановлено чотири окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Також на першому та другому рядах передбачено одразу сім дисплеїв.

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