Розкрито подробиці найдешевшого електрокросовера Chevrolet за $30 000 (фото)

Новий Chevrolet Equinox EV вартістю від $30 000 запропонують у версіях потужністю 210 і 290 к. с. Найбільш "далекобійний" варіант зможе проїхати 480 км без підзарядки.

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З'явилася нова інформація про кросовер Chevrolet Equinox EV. Доступний електромобіль від General Motors офіційно презентували ще рік тому, але тільки цієї осені він надходить у виробництво. Подробиці моделі та її живі фото з'явилися на сайті IndsideEVs.

На знімках зображено новий Chevrolet Equinox EV у версії RS з повним приводом. Він оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 290 к. с., а його запас ходу перевищить 450 км.

На фото потрапив 290-сильний варіант моделі з повним приводом Фото: InsideEVs

Комплектація Chevrolet Equinox EV RS охоплює 20-дюймові диски, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод, підігрів і вентиляцію передніх сидінь, обігрів керма. Втім, і в базовій версії за $30 000 будуть клімат-контроль, парктронік, камера заднього виду і набір систем безпеки.

Електромобіль Chevrolet Equinox EV буде більшим за бензинового тезку, який залишиться у виробництві і незабаром змінить покоління.

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Розміри Chevrolet Equinox EV 2024:

довжина — 4845 мм;

ширина — 1913 мм;

висота — 1644 мм;

колісна база — 2954 мм.

Ціна Chevrolet Equinox стартує з $30 000 Фото: InsideEVs

Виробництво моделі налагодять у Мекіску та Китаї. У лінійці будуть і передньопривідні версії на 210 к. с. із запасом ходу до 480 км.

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