Брутальний дизайн і 7 місць: General Motors представили великий кросовер за $40 000 (фото)

Кросовер GMC Acadia 2024 підріс у розмірах і став просторішим всередині. Модель оснастили новим потужним турбомотором.

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На автошоу в Детройті представили новий GMC Acadia третього покоління. Повнорозмірний сімейний кросовер поріднився з Chevrolet Traverse і надійде в продаж з початку 2024 року за ціною приблизно від 40 000 доларів. Про авто розповіли на офіційному сайті General Motors.

Кросовер підріс до 5186 мм у довжину Фото: General Motors

Кросовер GMC Acadia 2024 істотно підріс — до 5186 мм при колісній базі в 3070 мм. Дизайн авто став брутальнішим — з високим капотом і розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з вигнутими діодними фарами.

Позашляховий варіант GMC Acadia AT4 отримав більш виражений пластиковий обвіс, захист днища і особливі 18-дюймові шини, а його кліренс збільшено.

Позашляховий GMC Acadia AT4 Фото: General Motors

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий портретний тачскрін з діагоналлю 15 дюймів. Важіль КПП перенесли на рульову колонку. Кросовер GMC Acadia запропонований у версіях на 6 і 7 місць і став значно просторішим всередині.

На центральній панелі встановлено великий портретний тачскрін Фото: General Motors

У топовій комплектації GMC Acadia Denali салон оздоблено перфорованою шкірою і деревом, встановлено панорамний дах і аудіосистему Bose, а передні сидіння отримали електропривод і вентиляцію. Серед опцій з'явився автопілот Super Cruise.

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Новий GMC Acadia доступний лише з одним двигуном, але став потужнішим. 2,5-літрова турбочетвірка розвиває 328 к. с. і працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Кросовер запропонований у версіях на 6 і 7 місць Фото: General Motors

Доступні версії моделі з переднім і повним приводом. У GMC Acadia AT4 встановлено особливу повнопривідну трансмісію для бездоріжжя, а також посилено підвіску.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Детройті General Motors також показали конкурента BMW 5 Series.

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