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Авто

Маленький Prado: новий компактний позашляховик Toyota показали на перших зображеннях

Тойота Ленд Крузер, Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota
Фото: BestCarWeb | Дизайн позашляховика витриманий у дусі Toyota Land Cruiser 250

Новий позашляховик Toyota стане зменшеною копією Land Cruiser. 4,4-метрове авто збереже рамну конструкцію і повний привід зі знижувальною передачею.

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В інтернет потрапили рендери нового компактного позашляховика Toyota. Рамна модель з'явиться наприкінці 2024 року і стане молодшим братом Toyota Land Cruiser 250. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

Позашляховик позиціонують, як більш компактну і доступну альтернативу новітньому Toyota Land Cruiser 250, що прийшов на зміну Prado. Раніше японський автогігант анонсував розширення лінійки Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota Fullscreen
Модель побудують на рамній платформі
Фото: BestCarWeb

На рендерах дизайн авто виконаний саме в дусі цієї моделі. У нього незграбний двооб'ємний профіль, розширені колісні арки, високий капот і масивні бампери. Світлодіодні фари виконані в ретро-стилі, як і у нового Toyota Land Cruiser.

За попередніми даними, позашляховик Toyota сягатиме 4,4 м завдовжки при колісній базі в 2,6 м. Незважаючи на компактні розміри, він буде рамним — очікується, що його побудують на укороченій платформі Toyota Fortuner.

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Характеристики моделі поки що не розголошують. Найімовірніше, позашляховик Toyota запропонують у бензинових і гібридних версіях із повним приводом, понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

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