Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Маленький Prado: новый компактный внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Тойота Ленд Крузер, Toyota Land Cruiser, внедорожник Toyota
Фото: BestCarWeb | Дизайн внедорожника выдержан в духе Toyota Land Cruiser 250

Новый внедорожник Toyota станет уменьшенной копией Land Cruiser. 4,4-метровое авто сохранит рамную конструкцию и полный привод с понижающей передачей.

Related video

В интернет попали рендеры нового компактного внедорожника Toyota. Рамная модель появится в конце 2024 года и станет младшим братом Toyota Land Cruiser 250. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Внедорожник позиционируют, как более компактную и доступную альтернативу новейшему Toyota Land Cruiser 250, пришедшего на смену Prado. Ранее японский автогигант анонсировал расширение линейки Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser, внедорожник Toyota Fullscreen
Модель построят на рамной платформе
Фото: BestCarWeb

На рендерах дизайн авто выполнен именно в духе этой модели. У него угловатый двухобъемный профиль, расширенные колесные арки, высокий капот и массивные бамперы. Светодиодные фары выполнены в ретро-стиле, как и у нового Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным, внедорожник Toyota будет достигать 4,4 м в длину при колесной базе в 2,6 м. Несмотря на компактные размеры, он будет рамным – ожидается, что его построят на укороченной платформе Toyota Fortuner.

Важно
Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото)
Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото)

Характеристики модели пока не разглашают. Скорее всего, внедорожник Toyota предложат в бензиновых и гибридных версиях с полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой кроссовер Toyota за 170 000 долларов.

Также мы писали про редкий 450-сильный спорткар Toyota.