Маленький Prado: новый компактный внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Новый внедорожник Toyota станет уменьшенной копией Land Cruiser. 4,4-метровое авто сохранит рамную конструкцию и полный привод с понижающей передачей.

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В интернет попали рендеры нового компактного внедорожника Toyota. Рамная модель появится в конце 2024 года и станет младшим братом Toyota Land Cruiser 250. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Внедорожник позиционируют, как более компактную и доступную альтернативу новейшему Toyota Land Cruiser 250, пришедшего на смену Prado. Ранее японский автогигант анонсировал расширение линейки Land Cruiser.

Модель построят на рамной платформе Фото: BestCarWeb

На рендерах дизайн авто выполнен именно в духе этой модели. У него угловатый двухобъемный профиль, расширенные колесные арки, высокий капот и массивные бамперы. Светодиодные фары выполнены в ретро-стиле, как и у нового Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным, внедорожник Toyota будет достигать 4,4 м в длину при колесной базе в 2,6 м. Несмотря на компактные размеры, он будет рамным – ожидается, что его построят на укороченной платформе Toyota Fortuner.

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Характеристики модели пока не разглашают. Скорее всего, внедорожник Toyota предложат в бензиновых и гибридных версиях с полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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