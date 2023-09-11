Самая дорогая Toyota ушла с молотка за миллион долларов (фото)

Выпущено лишь 337 купе Toyota 2000 GT. Спорткар добился успехов в гонках и прославил японскую компанию на весь мир.

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В Великобритании на аукционе Bonhams продали купе Toyota 2000 GT 1967 года. За винтажный спорткар отдали 799 000 фунтов стерлингов ($996 000). Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Столь высокая цена Toyota 2000 GT не удивляет, ведь это самая дорогая модель японской марки. Купе очень ценится коллекционерами и уже несколько из них продали по цене свыше миллиона долларов.

Выпущено только 337 купе Toyota 2000 GT Фото: bonhams.com

Баснословная стоимость Toyota 2000 GT 1967 года обусловлена несколькими факторами. Во-первых, модель редкая – выпущено лишь 337 таких купе. Во-вторых, это первый спорткар Toyota.

В-третьих, Toyota 2000 GT отметилась громкими гоночными победами, что позволило японской компании стать известной во всем мире. К тому же, авто засветилось в фильме о Джеймсе Бонде "Живешь лишь дважды".

Спорткар отреставрирован до оригинального состояния Фото: bonhams.com

Купе Toyota 2000 GT привлекает элегантным дизайном с длинным капотом и выдвижными фарами. Для своего времени модель была инновационной – получила независимую подвеску всех колеса и дисковые тормоза.

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Под капотом установлена 2,0-литровая рядная шестерка на 150 л. с., созданная в Yamaha. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Двигатель для Toyota 2000 GT создали в Yamaha Фото: bonhams.com

Конкретно этот автомобиль был приобретен в 1968 году руководителем представительства Toyota в Мозамбике. Позже авто оказалось в Португалии, а в 2011 году переехало в Великобритании. Спорткар Toyota хорошо сохранился, но все равно прошел реставрацию.

Ранее Фокус сообщал, что самый красивый автомобиль в мире ушел с молотка за миллион долларов.

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