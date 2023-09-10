В Киеве прошел пробег редких ретро-автомобилей (фото)

Раритетные классические автомобили приняли участи в пробеге "Украинская легенда". Улицами Киева проехали винтажные Audi, Mercedes, Chevrolet и Cadillac.

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В Киеве провели историческое авторалли "Украинская легенда". Пробег собрал десятки интересных ретро-авто, а фото с мероприятия появились на странице фестиваля OldCarLand в Facebook.

Именно оргкомитет этого фестиваля и Киевский городской автомотоклуб выступили организаторами ралли. Изначально его должны были провести на День Независимости, но по соображениям безопасности его пришлось перенести на 9 сентября.

Переднеприводный кабриолет Audi Front UW225 Фото: facebook.com/Oldcarland

Мероприятие собрало немало интересных автомобилей. Чего стоит один лишь кабриолет Mercedes 770K 1938 года, принадлежавший одному из немецких генералов Второй мировой. Таких авто с 7,7-литровой компрессорной восьмеркой на 200 л. с. выпустили лишь 171.

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Редким является и Audi Front UW225 – одна из первых в мире роскошных моделей с передним приводом. Еще один раритет – единственный в Украине DeSoto 1939 года

Широко был представлен американский автопром "золотой" эры. В ралли приняли участие премиальные Cadillac 1959 года и Buick Electra 1963 года, огромный Pontiac Catalina, спортивные Chevrolet Camaro и Corvette Stingray.

Cadillac 1959 года Фото: facebook.com/Oldcarland DeSoto 1939 года Фото: facebook.com/Oldcarland Buick Electra 1963 года Фото: facebook.com/Oldcarland Chevrolet Camaro 1969 года Фото: facebook.com/Oldcarland Chevrolet Corvette 1982 года Фото: facebook.com/Oldcarland Pontiac Catalina 1966 года Фото: facebook.com/Oldcarland Rolls-Royce Corniche Фото: facebook.com/Oldcarland Porsche 911 Фото: facebook.com/Oldcarland Mini Фото: facebook.com/Oldcarland Этот "Запорожец" принимал участие в Ралли Монте-Карло Фото: facebook.com/Oldcarland

Автомобильную Британию представляли роскошный кабриолет Rolls-Royce Corniche, спорткупе Jaguar XJ-S и компактный Mini. Кроме того, посетители смогли увидеть отреставрированный классический Porsche 911, бронированный Mercedes S600 экс-премьера Павла Лазаренко и горбатый "Запорожец", победивший в ралли Монте-Карло.

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