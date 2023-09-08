Тюнинг в стиле ретро: украинцы "скрестили" ГАЗ-21 "Волга" и современный Jaguar (фото)

Роскошный Jaguar XJ получил переднюю и заднюю часть от "Волги" ГАЗ-21. Седан оснащен 4,2-литровым V8 и автоматической коробкой передач.

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В Ровно ездит необычный автомобиль. Он очень напоминает "Волгу" ГАЗ-21, хотя на самом деле является весьма современным, ведь построен на базе Jaguar XJ. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

Сзади заменены фонари и крышка багажника

Интересный проект воплотили в жизнь украинские мастера. За основу взят представительский седан Jaguar XJ 2006 года.

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Тюнинг Jaguar XJ затронул переднюю и заднюю часть. Автомобиль получил решетку радиатора в стиле "Волги", характерный изогнутый капот и большие круглые фары (с современной диодной оптикой). Кроме того, установлены хромированные бамперы, а заменены крылья, фонари и крышка багажника.

Фары седана оснащены диодной оптикой

Салон Jaguar XJ не претерпел изменений – только на руле появилась надпись "Волга". В отделке использованы кожа и дерево, есть климат-контроль, круиз-контроль, сенсорный дисплей и электропривод сидений.

Салон отделан кожей и деревом

Под капотом седана оснащен огромный 4,2-литровый V8 мощностью 350 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП, а за комфорт езды отвечает пневмоподвеска. Теперь седан планируют продать за $15 000.

Сиденья оснащены электроприводом

Примечательно, что это не единственный подобный проект в Украине. Так, в Закарпатской области скрестили ГАЗ-21 "Волга" и BMW 7 Series.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве обнаружена редкая "Волга" для КГБ с двигателем V8 и коробкой-автоматом.