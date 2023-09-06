Вложили 60 000 евро: в Европе обнаружен идеальный горбатый "Запорожец" (фото)

ЗАЗ-965 отреставрирован и перекрашен, а его салон отделан дорогой кожей. "Запорожец" оснастили мощной акустической системой на 600 Вт.

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В Болгарии хранится очень необычный ЗАЗ-965А 1968 года. Горбатый "Запорожец" отреставрировали и существенно доработали. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

ЗАЗ-965 перекрашен и получил полированные диски

Восстановление и тюнинг "Запорожца" выполнил болгарский миллионер, основной бизнес которого – продажа бриллиантов. Работы над ЗАЗ-965 заняли целых 8 лет и обошлись в 60 000 евро.

Салон "Запорожца" отделан кожей

Горбатый "Запорожец" перекрасили, а многочисленные хромированные детали для его кузова и интерьера реставрировали и изготовляли в Канаде. Появились и полированные колесные диски с низкопрофильной резиной.

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Салон ЗАз-965 отделали белой кожей и замшей, причем на него ушли шкуры 16 коров. Кроме того, установлена мощная 600-ваттная акустическая система JBL, причем часть ее компонентов пришлось разместить в переднем багажнике. 30-сильный двигатель объемом 0,9 л остался стандартным.

В тюнинг ЗАЗ-965 вложили 60 000 евро

Владельцу так нравится его горбатый "Запорожец", что он хранит его в гостиной своего дома. Тем не менее, он все же решил расстаться с эксклюзивным авто и выставил его на продажу. Купить ЗАЗ-965 можно за 35 000 долларов, то есть его цена не покрываетвсех затрат на тюнинг.

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