Паб на колесах: старый "Запорожец" превратили в идеальное авто для пикника (фото)

"Запорожец" получил оргинальный прицеп с пивной колонкой. Она полностью автономная и может работать от генератора.

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"Горбатый" ЗАЗ-965 1965 года стал основой для интересного проекта. Старый "Запорожец" переделали в передвижной пивбар. Об этом сообщает "Автоцентр".

Тюнинг ЗАЗ-965 выполнили в Литве

Необычный тюнинг "Запорожца" выполнили в литовском городе Каунас. Салон ЗАЗ-965 перетянули дорогой кожей и установили комфортабельные передние кресла, также появились литые диски и иммобилайзер.

Прицеп выполнен из деталей другого "Запорожца"

От сидений второго ряда пришлось отказаться, ведь тюнинг ЗАЗ-965 также включает установку более крупного и мощного двигателя – 1,4-литровой бензиновой четверки на 73 л. с. Она занимает больше места сзади.

Салон отделан кожей

Зато у "Запорожца" появился оригинальный прицеп, собранный из деталей еще одного ЗАЗ-965. В нем прячется главная изюминка авто.

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Тюнинг горбатого "Запорожца": самые интересные и нестандартные проекты (фото)

В прицепе нашлось место для пивной колонки с 20-литровым кегом и баллоном с углекислым газом. Система работает от отдельного генератора, то есть пиво можно разливать прямо на природе.

Пивная колонка работает от генератора

Сейчас "горбатый" ЗАЗ-965 выставлен на продажу. За весь автопоезд просят 7999 евро, а "Запорожец" без прицепа оценили в 7150 евро.

Ранее Фокус рассказывал про малоизвестный проект обновленного ЗАЗ "Славута".

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